컴투스 2분기 영업이익 72억 원…전년 대비 421% 증가

AI 핵심 요약beta
- 컴투스가 2026년 2분기 영업이익 72억원을 냈다
- 서머너즈 워와 야구 게임 호조가 실적 개선을 이끌었다
- 하반기 제우스 출시와 신작·기존작 강화에 나섰다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자 = 컴투스가 2026년 2분기 연결 기준 매출 1570억원, 영업이익 72억원을 기록했다. 별도 기준으로는 매출 1340억원, 영업이익 123억원을 달성했다.
영업이익은 전년 동기 대비 크게 증가했다. 연결 기준으로 420.7%, 별도 기준으로 149.5% 올랐다. 주력 게임 '서머너즈 워: 천공의 아레나'와 야구 게임 라인업의 호조가 실적 개선을 주도했다.
하반기 성장을 위해 신작 출시와 기존 게임 강화에 나선다. MMORPG '제우스: 오만의 신'은 8월 26일 국내 정식 출시된다. 그리스 신화를 배경으로 한 이 게임은 지난 7일 쇼케이스에 수만 명의 게이머가 참여했다.
'컴투스프로야구V26'은 분기 매출과 일일활성사용자(DAU) 신기록을 경신했다. 하반기에는 리그별 주요 일정에 맞춘 업데이트와 e스포츠 콘텐츠를 확대할 예정이다.
'서머너즈 워'는 출시 12주년 기념 업데이트와 애니메이션 '장송의 프리렌' 컬래버레이션, 대규모 성장 지원 시즌 '스카이 피버' 등을 진행한다. 글로벌 e스포츠 대회 'SWC2026'도 개최된다.
이 외에도 일본 애니메이션 기반 다크판타지 턴제 RPG '도원암귀 Crimson Inferno'와 '가치아쿠타: The Game', '전지적 독자 시점' 등 글로벌 IP 기반 신작을 준비 중이다.
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