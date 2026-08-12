한진, 임직원 AI 교육 2300시간 돌파…업무 자동화 강화

AI 핵심 요약beta
- 한진이 12일 임직원 AI 교육 2329시간을 이수했다.
- 오프라인 410명, 온라인 389명이 교육을 받았다.
- 하반기 AI 에이전트·데이터 분석 교육을 강화했다.
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하반기 AI 에이전트·데이터 분석 교육 확대
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한진이 임직원의 인공지능(AI) 활용 역량 강화에 속도를 내고 있다.
한진은 올해 상반기 임직원 AI 교육 이수 시간이 온·오프라인 합산 2329시간을 기록했다고 12일 밝혔다.
오프라인 교육에는 410명이 참여해 총 1395시간을 이수했고, 온라인 교육에는 389명이 934시간을 수강했다. 대부분의 교육 프로그램은 모집 정원을 초과해 신청이 몰렸다.
한진은 프롬프트 엔지니어링과 바이브 코딩 등 기초부터 심화 과정까지 단계별 AI 교육을 운영하고 있다. 점심시간을 활용해 AI 활용 노하우를 공유하는 '크런치 데이'와 AI가 산업에 미칠 변화를 다루는 'AI 아카데미', 가상의 업무 이슈를 AI로 해결하는 팀 미션 프로그램 '리그 오브 한진' 등 참여형 프로그램도 진행 중이다.
하반기에는 실무 중심 교육을 강화한다. 특히 데이터를 분석하고 스스로 판단해 업무를 처리하는 AI 에이전트를 직접 구현하는 'AI 에이전트 개발 과정'을 중심으로 교육 체계를 확대할 계획이다.
이와 함께 대량의 물류 데이터를 가공하는 'AI 데이터 분석' 교육을 통해 영업 제안서 고도화와 현장 업무 자동화 등 실무 활용을 늘릴 방침이다.
한진은 구글의 생성형 AI 서비스 '제미나이 프로'를 전 임직원이 사용할 수 있도록 권한도 부여했다.
한진 관계자는 "AI는 이제 선택이 아닌 모든 임직원이 갖춰야 할 핵심 업무 역량"이라며 "실무 중심 교육을 통해 임직원 모두가 AI를 자연스럽게 활용하는 조직문화 정착과 업무 혁신을 지속 추진해 나가겠다"고 말했다.
kji01@newspim.com