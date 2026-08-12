미주 노선 키운 에어프레미아…환승객 454% 늘었다

미주 노선 중심 장거리 네트워크 확대…외국인 승객 비중 55%

인터라인으로 아시아·미국 연결 강화

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 에어프레미아가 미주 중심의 장거리 노선을 기반으로 서비스와 네트워크 경쟁력을 강화하며 하이브리드 서비스 캐리어(Hybrid Service Carrier) 사업모델을 고도화하고 있다.

에어프레미아는 장거리 여행객의 편의성을 높이는 좌석 서비스에 집중하고 있다. 일부 이코노미 좌석의 간격을 31인치에서 33인치로 확대하는 로파체인지를 진행했다. 일반석보다 넓은 공간을 제공하는 와이드 프리미엄을 운영하고 있다. 이에 올해 상반기 와이드 프리미엄 클래스의 미주 노선 탑승률은 아시아 노선보다 약 4%포인트 높게 나타났다.

기내식과 수하물, 기내 엔터테인먼트 등 고객이 체감하는 서비스도 강화하고 있다. 현재 3대의 항공기에서 제공하는 1시간 무료 와이파이는 향후 전 항공기로 확대할 예정이다.

[사진=에어프레미아]

에어프레미아는 이 같은 고객 경험을 바탕으로 미주 장거리 네트워크도 확대했다. LA·샌프란시스코 등 서부부터 뉴욕·워싱턴DC 등 동부 주요 도시, 호놀룰루까지 취항하며 미주 포트폴리오를 구축했다. 특히 호놀룰루를 제외한 미주 본토 노선의 외국인 승객 비중은 약 55.3%로 해외 승객 수요도 안정적이라는 설명이다.

화물 운송도 증가하고 있다. 지난해 화물 운송량은 3만4546톤으로 전년 대비 47.5% 증가했다. 인천공항과 호놀룰루를 연결하는 알로하 익스프레스 등으로 여객과 화물을 함께 운송하며 장거리 노선의 활용도를 높이고 있다.

환승과 인터라인 수요도 빠르게 늘고 있다. 올해 상반기 환승객은 3만9110명으로 전년 동기 대비 454.2% 증가했다. 나리타·방콕·홍콩 등 자체 아시아 노선과 미주 노선을 연결했다. 인터라인으로 에어프레미아가 직접 취항하지 않는 중국 등 아시아 지역과 미국 현지까지 네트워크를 넓혔다.

에어프레미아 관계자는 "에어프레미아의 HSC는 장거리 노선을 기반으로 고객이 실제로 필요로 하는 서비스와 연결성을 함께 높이는 사업모델"이라며 "앞으로도 미주 네트워크를 중심으로 환승과 인터라인을 확대하고, 고객 경험에 대한 투자를 이어가며 차별화된 HSC 사업모델을 만들어가겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com