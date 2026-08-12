CJ대한통운, 게임 접목 신입사원 채용설명회 개최

AI 핵심 요약beta
- CJ대한통운이 28일 서울 마포구서 채용설명회를 연다.
- 테일즈런너 IP 체험과 현직자 멘토링을 마련했다.
- 23일까지 신청받고 내달 1일부터 캠퍼스 박람회도 연다.
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현직자 멘토링도 마련
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ대한통운은 오는 28일 서울 마포구 문화비축기지에서 2026년 하반기 신입사원 채용설명회를 개최한다고 12일 밝혔다.
이번 설명회는 온라인 게임 '테일즈런너' 지식재산권(IP)을 활용한 체험형 프로그램과 현직자 멘토링으로 구성된다. 참가자들이 물류 산업과 직무, 조직문화를 경험하도록 기획됐다.
핵심 프로그램인 '미니 게임 챌린지'는 달리기와 점프, 장애물 통과, 협동 등 게임 속 요소를 물류 직무 체험 형태로 구현한다.
참가자들은 현직자와 팀을 이뤄 택배 상자 이어달리기, CJ대한통운 사업·채용 정보를 활용한 OX 생존 퀴즈, 단체 줄넘기 등의 미션을 수행한다.
미니 게임 이후에는 윤철주 CJ대한통운 FT본부장이 공급망관리(SCM) 산업의 미래와 물류 분야 경력을 소개하는 'SCM 커리어톡'을 진행한다. 직무별 로테이션 설명회에서는 담당자들이 업무 내용과 경력 경험을 안내한다.
참가 신청은 오는 23일까지 CJ대한통운 채용 홈페이지와 채용 인스타그램에서 받는다. 최종 참석자는 오는 24일 개별 안내할 예정이다.
CJ대한통운은 다음달 1일부터 8일까지 서울대·한양대·고려대·연세대·서강대·이화여대·성균관대 등 전국 주요 7개 대학에서 캠퍼스 채용박람회도 진행할 계획이다.
kji01@newspim.com