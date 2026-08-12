콘진원, 'Ai4 2026·2026 론치패드'서 K콘텐츠 기업 미국 진출 지원

AI 핵심 요약beta
- 문체부·콘진원, 12일 美서 스타트업 진출 지원했다
- 콘진원, Ai4 2026서 22개사 상담 515건 성과냈다
- 론치패드로 12개사 136건 상담·투자 유치 도왔다
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투자 유치 9742만 달러 등 성과 창출
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 미국 라스베이거스와 로스앤젤레스에서 개최된 'Ai4 2026'·'2026 미국 론치패드'를 통해 국내 콘텐츠 스타트업의 미국 시장 진출과 투자 유치를 지원했다고 12일 밝혔다.
콘진원은 행사별 특성에 맞춰 국내 콘텐츠 스타트업의 미국 시장 진출과 글로벌 투자유치 기회 확대를 위한 지원 프로그램을 운영했다.
이를 통해 참가기업 22개사는 총 515건의 비즈니스 상담과 10건의 업무협약(MOU)을 체결하고, 9742만 달러(한화 약 701억 원) 규모의 수출 상담과 투자 유치 성과를 거뒀다.
지난 8월 4일부터 6일까지 미국 라스베이거스에서 열린 'Ai4 2026'은 북미 최대 규모 인공지능 콘퍼런스 및 전시 마켓으로, 100개국 470개 이상의 전시 기업과 1000명 이상의 연사, 1만 2000명 이상의 참관객이 참여했다.
이번 행사에서는 인공지능과 관련된 보안, 창조산업, 기술 등을 주제로 전문가 강연과 함께 참가기업을 대상으로 전시 부스, 비즈니스 상담 등이 진행됐다.
콘진원이 운영한 한국공동관에는 뉴브랜치콘텐토리, 루덴스, 리마 엔터테인먼트, 빔스튜디오, 스위트앤데이터, 스카이워크, 에이펜, 엘바, 이븐이엔티, 파인드까지 10개 국내 콘텐츠 스타트업 기업이 참가해 글로벌 인공지능 산업의 최신동향을 파악하고, 현지 주요 투자사·바이어와 사업 상담을 진행하며 구체적인 협력방안을 논의했다.
그 결과, 참가기업들은 총 379건의 비즈니스 상담과 4795만 달러(한화 약 701억 원) 규모의 수출 상담액을 기록하는 등 미국 시장 진출 기반을다졌다.
또한 뉴브랜치콘텐토리는 마이크로스톡솔루션, 에이아이x베누스, 포켓 에프엠 등과 인공지능(AI) 영상 제작 및 협업 관련 업무협약을 체결했다.
리마엔터테인먼트는 콘설티어, 411 뮤직 그룹 등과 AI 및 디지털 콘텐츠의 글로벌 시장 진출을 위한 업무협약을 맺었다.
이어 콘진원은 8월 5일부터 7일까지 미국 로스앤젤레스에서 '2026 미국 론치패드'를 개최해 국내 콘텐츠 스타트업을 위한 지원 프로그램을 운영했다.
'론치패드'는 국내 콘텐츠 스타트업을 대상으로 시연회와 교류 프로그램 등을 통해 현지 투자 유치를 지원하는 글로벌 액셀러레이팅 프로그램이다.
이번에 참가한 스타트업은 레티튜, 미니맵, 벌스워크, 스튜디오메타케이, 썸씽스페셜, 이오콘텐츠그룹, 정키크림, 코코지, 크로스허브, 타고, 틴커, 하이스트레인저, 총 12개사다.
참가기업들은 미국 현지 시장 분석, 투자 유치 전략, 사업 실증 모델 등을 점검하고 현지 기업과의 공동 제작·유통, 지식재산(IP) 사업화, 후속 투자 유치 등 다각적인 사업 협력 방안을 모색했다.
특히 현지 투자사와 제작사 등을 대상으로 한 일대일 상담을 통해 총 136건의 비즈니스 상담을 진행하고, 4947만 달러(한화 약 701억 원) 규모의 수출 상담액을 달성하는 등 활발한 사업 교류가 이뤄졌다.
또한 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼 '넷플릭스', 시각효과(VFX) 스튜디오 '더 써드 플로어' 등 혁신기업을 직접 방문해 현지 콘텐츠 기업과의 협력 가능성을 모색했다.
콘진원은 이번 프로그램을 계기로 참가기업의 후속 협력과 투자 유치가 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 지속적으로 지원할 계획이다.
구경본 콘진원 콘텐츠기반본부장은 "인공지능 기술과 콘텐츠의 융합이 빠르게 확대되는 가운데, 국내 콘텐츠 스타트업이 세계 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 현지 투자자와 바이어를 직접 만나 사업성을 검증하는 과정이 매우 중요하다"라고 말했다.
이어 "앞으로도 국내 콘텐츠 기업이 미국을 비롯한 주요 해외 시장에서 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"라고 덧붙였다.
alice09@newspim.com