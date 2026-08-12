'지금 불륜', 흥행 제대로 터졌다…쿠플 역대 누적 시청량 1위

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡플레이 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'가 공개 후 누적 시청량 1위에 올랐다.
- 5화 스틸은 경희와 수정의 뒤바뀐 구도를 담아 긴장감을 키웠다.
- 불륜과 비밀이 얽힌 관계의 폭주가 매주 금요일 공개된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'가 공개 이후 시청량이 폭발적으로 상승하며 쿠팡플레이 시리즈 역대 누적 시청량 1위에 올랐다.
쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히면서 폭주하는 연쇄 추돌 블랙 코미디다.
독보적인 흥행 속에 공개된 5화 스틸은 전세가 완벽히 뒤집힌 인물들의 모습을 포착해 숨 막히는 긴장감을 자아낸다. 지난 4화 엔딩에서 충격적인 반전을 알게 된 '경희'(김혜수)는 바닥에 무릎을 꿇고 있는 '수정'(조여정)을 차가운 눈빛으로 내려다보고 있다.
우아했던 모습은 온데간데없이 무릎을 꿇고 잔뜩 움츠러든 '수정'과 불륜이라는 치명적 약점을 잡고 판을 완전히 뒤집어버릴 '경희'의 서늘한 기운이 시선을 사로잡는다. 과연 '경희'가 이 사태를 어떻게 제어하고 이용해 나갈지 기대를 모은다.
무언가를 목격한 듯 심각한 표정을 짓고 얼어붙은 '재홍'(김지훈)과 병원 개원이라는 새로운 출발을 앞두고 가벼운 발걸음으로 어디론가 향하는 '보성'(김재철)의 대비되는 모습도 포착돼 궁금증을 더한다. '경희'와 '수정', '재홍'이 한 자리에 모인 일촉즉발의 순간 역시 눈길을 끈다. 정적이 흐르는 가운데, '수정'과 '재홍'이 화면 너머의 영상을 마주하고 경악하는 모습은, 이들 앞에 또다시 감당할 수 없는 파국이 터졌음을 암시한다.
여기에 어른들의 위태로운 움직임을 멀리서 지켜보는 '민서'와 '예지'의 불안한 표정은 두 아이가 품은 비밀이 또 어떤 균열을 만들어낼지 호기심을 증폭시킨다. 진짜 불륜 사실을 목격한 '경희'와 꼬리를 잡혀버린 '수정', '재홍' 그리고 이들을 둘러싼 인물들의 꼬일 대로 꼬인 관계가 어디까지 폭주하게 될지 귀추가 주목된다.
가열찬 전개로 시청자들을 압도하고 있는 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 매주 금요일 저녁 8시, 쿠팡플레이에서 공개된다. 쿠팡 와우회원은 물론 일반회원 누구나 무료로 시청할 수 있다.
moonddo00@newspim.com