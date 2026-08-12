부산시 'AI·SW 마에스트로 센터' 개소…"글로벌 인재 양성 새로운 거점"

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 12일 AI·SW 마에스트로 부산센터를 개소했다.
- 서울에 이어 전국 두 번째 마에스트로 센터다.
- 부산시는 연 150명 전문인력 양성에 나선다.
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매년 150명 AI·SW 인재 양성 목표 설정
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산이 서울에 이어 전국 두 번째 AI·SW 마에스트로 센터를 열고 고급 디지털 인재 양성에 나선다.
부산시가 12일 오후 3시 지역 디지털 산업 혁신을 이끌 인재 양성 거점인 'AI·SW 마에스트로 부산센터' 개소식을 개최한다고 밝혔다.
행사에는 부산시와 과학기술정보통신부, 정보통신기획평가원, 한국정보산업연합회 관계자와 학생 등 160여 명이 참석한다.
부산센터는 인공지능과 소프트웨어 분야 우수 인재를 발굴해 프로젝트 중심 심화 교육과 기업 연계 실무교육을 제공하는 지역형 인재 양성 플랫폼이다. 서울에 이어 전국에서 두 번째로 문을 여는 센터다.
센터는 산업계 전문가와 기술 멘토가 함께하는 프로젝트 멘토링을 운영하고 고성능 AI 연산 기반 시설과 실증 장비, 협업 공간 등을 갖춰 실무형 교육을 진행한다.
지역 AI·IT 기업과 연계한 취업 지원, 기술창업 프로그램도 운영한다. 우수 프로젝트의 사업화와 창업 지원을 통해 지역 디지털 산업 생태계와도 연계할 계획이다.
시는 센터를 중심으로 매년 150여 명의 AI·SW 전문 인력을 양성하고 지역 기업의 인력 수요에 대응한다는 방침이다. 청년 인재가 부산에서 배우고 취업·창업한 뒤 지역에 정착하는 선순환 구조도 구축한다.
김동현 미래기술전략국장은 "AI·SW 마에스트로는 부산의 디지털 미래를 이끌 핵심 인재를 키우는 중요한 기반"이라며 "지역 청년들이 글로벌 경쟁력을 갖춘 AI·SW 인재로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com