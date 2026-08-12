[프로야구] '역대 최소' 505경기 만에 900만 관중 돌파…260경기 매진

AI 핵심 요약beta
- KBO가 11일 505경기 만에 900만 관중을 돌파했다
- 올해 관중은 904만9365명으로 역대 최소 경기 기록이다
- 삼성·LG·한화가 높은 평균 관중과 매진 열기를 이끌었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '폭염 방학'을 마친 프로야구가 돌아오자마자 역대 최소 경기 900만 관중이라는 대기록을 작성했다.
한국야구위원회(KBO)는 11일 전국 5개 구장에 총 6만7134명의 관중이 입장해 시즌 누적 관중 904만9365명을 기록했다고 발표했다. 개막 후 505경기 만에 달성한 성과다. 종전 역대 최소 기록이었던 지난해 528경기를 23경기나 줄였다. KBO리그는 2024시즌 이후 3년 연속 900만 관중 시대를 열었다.
흥행 페이스는 압도적이다. 올 시즌 프로야구는 100만 관중부터 900만 관중까지 전 구간 역대 최소 경기 신기록을 모두 새로 썼다. 경기당 평균 관중은 1만7920명으로 지난해 같은 기간 1만6904명보다 6%가량 늘었다. 사상 최초로 1200만 관중을 돌파했던 지난해보다 빠르다. 3년 연속 1000만 관중 달성도 확실시된다.
구단별 누적 관중은 LG 트윈스가 118만3556명으로 1위를 달렸다. 삼성 라이온즈가 114만4271명, 두산 베어스가 106만7273명으로 뒤를이었다. 이미 3개 구단이 100만 고지를 밟았고, 롯데 자이언츠(97만9127명)와 SSG 랜더스(91만2086명)도 달성을 앞뒀다. 전년 대비 관중 증가율은 NC 다이노스가 18%로 가장 높았고, KT 위즈(15%)와 키움 히어로즈(11%)가 두 자릿수 상승세를 기록했다.
평균 관중 부문에서는 삼성이 2만3352명으로 선두에 올랐다. LG가 2만2761명, 두산이 2만1345명으로 3개 팀이 평균 2만 명을 넘어섰다.
티켓 기근 현상도 이어지고 있다. 전체 505경기 중 51%에 달하는 260경기가 매진됐다. 한화 이글스가 41회로 최다 매진을 기록했고, 삼성(40회)과 LG(36회)가 뒤를 이었다. 리그 평균 좌석 점유율은 86.5%에 달한다. 특히 삼성은 점유율 99.3%를 기록했고, 한화(98.4%)와 LG(95.8%) 역시 90%를 넘겨 만원에 가까운 관중석을 유지했다.
psoq1337@newspim.com