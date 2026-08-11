이홍기 거창군수, 주요시설 운영실태 점검 착수…내년 업무계획 반영

AI 핵심 요약beta
- 거창군이 10일부터 직접·위탁 시설 점검에 나섰다.
- 이홍기 군수는 환경기초시설과 상수도 운영을 살폈다.
- 군은 점검 결과를 2027년 업무계획에 반영한다.
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[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군이 직접 운영하거나 위탁한 시설을 대상으로 현장 점검에 들어갔다. 군정 방향을 재정비하고 내년도 업무계획의 실효성을 높이기 위한 행보다.
거창군은 이홍기 군수가 지난 10일부터 거창군생활폐기물소각처리시설, 재활용 선별시설, 축산분뇨처리시설, 거창공공하수처리시설 등 환경기초시설 점검에 나섰다고 밝혔다. 최근 가뭄 대응과 관련해 거창 취수장과 정수장도 찾아 상수도 운영 상황을 확인했다.
이날 거창하천환경교육센터도 방문해 시설 운영과 근무 여건을 살폈다. 이 군수는 기후변화에 대응한 교육 연계와 자원순환센터 등 환경기초교육과정 간 네트워크 필요성을 언급하며 종합계획 마련을 주문했다.
이 군수는 아침 간부회의에서 가뭄 대비 물 관리 강화를 당부한 뒤 취수장과 정수장에서는 농어촌공사와 협의를 통해 안정적인 원수 확보와 용수공급시설 관리를 강조했다.
11일에는 월성청소년수련원, 거창월성우주창의과학관, 거창국민여가캠핑장 등 청소년 관련 시설을 점검한다. 군은 이후 농업, 문화, 복지 분야 시설로 점검을 넓혀 2027년 업무계획에 반영할 계획이다.
이 군수는 "현장 방문은 단순 점검에 그치지 않고 운영이 잘되는 부분은 강화하고 보완이 필요한 부분은 내년 업무계획에 반영하겠다"고 말했다.
yun0114@newspim.com