대전에서 열린 제30회 한일 청소년스포츠교류 성료...16일부터 일본서 5일간 파견 교류

AI 핵심 요약beta
- 대한체육회가 2일부터 7일까지 대전서 한일 청소년스포츠교류를 열었다.
- 일본 선수단 216명 등 434명이 5개 종목 교류에 참가했다.
- 한국 선수단은 16일부터 21일까지 일본 미에현 파견에 나선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 대한체육회가 지난 2일부터 7일까지 대전광역시에서 진행된 제30회 한일 청소년스포츠교류 초청행사를 진행했다고 11일 밝혔다.
한일 청소년스포츠교류는 한국과 일본의 초등학생 및 중학생에게 국제 스포츠 교류와 문화체험 기회를 제공하기 위해 1997년부터 매년 양국을 오가며 초청·파견 형태로 진행되고 있다.
올해 초청 행사에는 일본 미에현과 효고현 선수단 216명을 비롯한 양국 선수단과 본부임원 등 총 434명이 참가했다.
참가자들은 축구·농구·배구·탁구·배드민턴 등 5개 종목에서 합동 훈련과 연습경기, 공식경기를 진행했다. 또한 개최 장소인 과학도시 대전의 특성을 살려 국립중앙과학관을 방문하며 교류의 폭을 넓혔다.
특히 올해 환영연에서는 교류 30회를 기념해 지난 30년간 이어져 온 양국 청소년 교류와 우정의 발자취를 담은 기념영상을 상영하고 기념 케이크 커팅을 진행했다. 원윤종 IOC 선수위원 겸 대한체육회 이사도 환영연에 참석해 미래세대인 양국 청소년 선수들을 격려하기도 했다.
이번 초청행사에 이어 한국 선수단은 8월 16일부터 21일까지 일본 미에현에서 열리는 파견 행사에 참가해 현지 청소년 선수들과 종목별 경기와 문화교류를 이어갈 예정이다.
유승민 회장은 "양국 청소년들이 스포츠를 통해 서로를 이해하고 우정을 쌓는 한일 청소년스포츠교류가 꾸준히 이어지고 있어 매우 기쁘게 생각한다"며 "앞으로도 양국 청소년들이 스포츠를 매개로 교류하며 미래세대 간 우정과 협력의 기반을 넓혀갈 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 전했다.
football1229@newspim.com