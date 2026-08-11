함양군, 여행경비 50% 지역상품권 환급…체류형 관광 활성화

AI 핵심 요약beta
- 경남 함양군이 9월부터 여행경비 절반을 상품권으로 돌려준다.
- 문체부·관광공사 시범사업에 선정돼 사전 준비를 마쳤다.
- 환급은 1인 10만 원, 가족 5인 50만 원까지 가능하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 함양군이 다음달부터 여행경비의 절반을 지역사랑상품권으로 돌려주는 서비스를 시작한다.
군은 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관한 2026년 지역사랑 휴가지원 시범사업 공모에 선정됐다고 11일 밝혔다.
군은 8월 전용 누리집 구축과 민원 대응체계 마련, 홍보 등 사전 준비를 거쳐 9월 중 대국민 서비스를 시작할 계획이다. 이 사업은 관광객이 사전 승인한 여행계획에 따라 함양의 관광가맹점에서 쓴 여행경비의 50%를 지역사랑상품권으로 환급하는 방식으로 운영된다.
환급 한도는 1인 최대 10만 원, 2인 이상 최대 20만 원이다. 같은 거주지 가족 5인까지는 최대 50만 원을 받을 수 있고 만 19세 이상 34세 이하 청년은 환급금의 20%를 추가로 지원받는다.
환급받은 함양사랑상품권은 다시 지역에서 사용할 수 있어 추가 소비를 유도하고 지역 내 자금 순환에도 보탬이 될 전망이다. 군은 이번 사업이 체류형 관광 확대와 생활인구 유입으로 이어질 것으로 보고 있다.
군 관계자는 "이번 사업은 관광객의 경비 부담을 덜고 지역 소비를 늘리는 상생형 관광정책"이라며 "2027 함양방문의 해와 연계해 체류형 관광과 재방문 확대 방안으로 발전시키겠다"고 말했다.
yun0114@newspim.com