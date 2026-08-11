신성이엔지, 김제 지평선산단서 고출력 태양광 모듈 생산

AI 핵심 요약beta
- 신성이엔지가 11일 김제서 신규 생산라인을 가동했다.
- 김제공장에서 고출력 태양광 모듈 양산체계를 구축했다.
- 김제시도 재생에너지 산업 성장 지원을 약속했다.
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[김제=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 김제시는 지평선산단 김제자유무역지역 입주기업인 ㈜신성이엔지가 11일 '신규 생산라인 런칭 행사'를 열고 고출력 태양광 모듈 생산라인의 본격 가동을 알렸다고 밝혔다.
행사에는 이지선 신성이엔지 대표와 주요 경영진, 재생에너지사업본부 임직원, 김제자유무역지역관리원과 김제시 관계자 등 50여명이 참석해 신규 생산라인 가동을 축하하고 향후 사업 방향을 공유했다.
신성이엔지는 1977년 설립된 연매출 5675억 원, 고용 499명 규모의 중견기업으로 과천에 본사를 두고 있다.
용인과 충북 증평 등에서 반도체·디스플레이용 클린룸, 이차전지용 드라이룸 등 첨단산업 분야 사업을 추진하고 있으며 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 반도체 기업과 프로젝트를 수행해왔다.
회사는 2020년 김제시와 투자협약을 체결한 뒤 김제공장을 태양광 모듈 생산 거점으로 운영해왔다.
지난 5월에는 태양광 사업을 고출력·고효율·저탄소 중심으로 재편하겠다는 계획을 밝힌 데 이어 이번 생산라인 고도화를 통해 고출력 모듈의 안정적인 양산체계를 구축한다는 방침이다.
또 RE100 대응 에너지 솔루션 등으로 사업 영역을 확대하고 있으며 '해상 환경 고내구성 태양광 모듈 개발 및 실증' 국가과제에 참여해 2029년 3월까지 해상 전용 모듈 개발과 새만금 내해 실증, KS 인증 취득 등을 추진한다.
이지선 대표는 "김제는 새만금 배후도시로 재생에너지 산업과 연계한 성장 가능성이 큰 지역"이라며 "김제사업장을 고출력 태양광 모듈 핵심 생산거점으로 육성하고 관계기관과 협력해 지역과 함께 성장하겠다"고 말했다.
강기수 김제시 새만금경제국장은 "이번 생산라인 가동이 신성이엔지와 김제, 전북의 재생에너지 산업이 함께 성장하는 계기가 되길 기대한다"며 "기업이 안정적으로 성장할 수 있도록 행정적 지원을 이어가겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com