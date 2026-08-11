한국장학재단, AI 윤리원칙 선포…학자금 지원에 '책임 있는 AI' 적용

AI 핵심 요약beta
- 한국장학재단이 11일 AI 윤리원칙을 수립했다.
- 학생 개인정보 보호와 편향 방지를 위한 기준이다.
- 재단은 책임 있는 AI 학자금 지원을 확대한다.
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전 직원 윤리원칙 서명…'AI 윤리 준수기관' 확인마크 획득
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국장학재단이 인공지능(AI)을 학자금 지원과 교육 공공서비스에 활용하는 과정에서 발생할 수 있는 편향과 개인정보 침해 등을 막기 위한 윤리 기준을 마련했다. AI 서비스 기획부터 개발·운영까지 전 과정에 인간 중심과 공정성, 투명성, 안전성 등 윤리 원칙을 적용한다는 방침이다.
한국장학재단은 AI 윤리원칙을 수립·선포하고 한국지능정보사회진흥원이 발급하는 'AI 윤리 준수기관' 확인마크를 획득했다고 11일 밝혔다.
AI 윤리 준수기관 확인마크는 AI의 윤리적 개발과 활용을 촉진하고 공공·민간기관의 책임성을 높이기 위해 일정 요건을 충족한 기관에 발급된다.
재단은 기관 내 인공지능 전환(AX)이 확대되면서 AI 활용에 따른 위험을 체계적으로 관리할 필요성이 커졌다고 설명했다. 특히 학자금 지원과 교육 관련 공공서비스에 AI를 적용하는 과정에서 알고리즘 편향이나 개인정보 침해, 보안 위협, 의사결정 과정의 투명성 저하 등이 발생할 가능성을 고려해 윤리 관리체계를 마련해 왔다.
이를 위해 재단은 지난 7월 책임 있는 AI 활용을 위한 기본 원칙과 임직원이 업무 과정에서 지켜야 할 실천 기준을 담은 '한국장학재단 인공지능(AI) 추진 윤리원칙'을 마련했다.
윤리원칙을 문서로 만드는 데 그치지 않고 내부 구성원이 실제 업무에 적용할 수 있도록 전체 임직원을 대상으로 AI 윤리 교육도 실시했다.
지난 3일에는 전 직원이 AI 윤리원칙에 서명했다. 이어 11일 열린 선포식에서 박창달 한국장학재단 이사장과 임원진이 윤리원칙에 공동 서명했다. 재단은 임직원이 일상 업무에서 AI 윤리를 지속적으로 인식하고 실천하도록 한다는 계획이다.
이번 조치는 공공서비스 영역에서 AI 활용이 확대되는 가운데 기술 도입과 함께 이용자의 권리와 안전을 보호할 내부 기준을 갖추는 데 초점을 맞췄다. 특히 학생의 개인정보와 학자금 지원 관련 정보를 다루는 재단의 업무 특성을 고려해 AI 서비스를 설계하는 단계부터 윤리적 위험요인을 관리한다는 취지다.
재단은 앞으로 AI 서비스의 기획과 개발, 운영 전 단계에서 윤리원칙을 적용하고 책임 있는 AI 기반 학자금 지원 서비스를 확대할 방침이다.
박 이사장은 "인공지능 전환은 기술 도입에 그치지 않고 인간 중심·공정성·투명성·안전성 등의 윤리원칙이 업무 전반에 정착될 때 비로소 학생과 국민의 신뢰를 얻을 수 있다"며 "이번 윤리원칙 수립과 AI 윤리 준수기관 지정을 계기로 AI 서비스의 기획부터 개발·운영까지 전 과정에 윤리 기준을 내재화하고 책임 있는 AI 기반 학자금 지원 서비스를 강화하겠다"고 밝혔다.
jane94@newspim.com