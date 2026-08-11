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김지형 경사노위 위원장 "N% 성과급, 사회적 대화 필요"

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  • 김지형 경사노위 위원장이 11일 N% 성과급을 사회적 대화 의제로 논의해야 한다고 했다.
  • AI 초과이익 공유는 성과급과 다른 이슈라며 사회적 위험 관리 차원 논의가 필요하다고 했다.
  • 경사노위는 청년일자리·주52시간 등 현안을 다루며 민주노총 참여도 희망한다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"AI 초과이익 공유, 성과급과 달라…시민참여 필수"

[서울=뉴스핌] 양가희 기자 = 김지형 경제사회노동위원회 위원장은 'N% 성과급' 문제와 관련해 11일 "사회적 대화 의제로 상정하고 논의해야 한다"는 입장을 냈다.

김 위원장은 이날 서울 종로구 에스타워 경사노위에서 기자간담회를 열고 "내부적으로 전문가 등 광범위하게 의견을 청취해 이 문제를 사회적 대화 의제화하는 것에 대한 검토해 왔다"며 이같이 밝혔다.

그러면서 "내부 검토가 끝난 후 노사정과 실무 협의를 거쳐 사회적 대화의 의제로 상정하고 본격적으로 논의하면 좋겠다. 아직 확정된 상태는 아니다"라고 했다.

김지형 경제사회노동위원회 위원장 [사진=경사노위]

앞서 삼성전자 노사의 성과급 갈등 이후 영업이익 N%를 성과급으로 배분하는 방안에 대해 노사는 갈등을 빚어왔다.

김 위원장은 또 "AI 초과이익 공유 문제는 삼성전자 N% 성과급과 전혀 완전히 다른 맥락의, 다른 차원의 이슈"라며 "AI로 창출된 이익 일부를 사회적으로 공유하는 문제는 국내외를 막론하고 많은 연구가 학자들 사이에서 진행되어 왔다. 이 논의는 단순히 사후적 부의 재분배나 시혜적 복지 차원에서 접근하자는 것이 아니다"라고 강조했다.

그는 "연구자들의 공통된 인식은 AI 기술 발전에 따라 생길 수 있는 사회적 불안정성을 제어하고 사회적 수용성을 확보하기 위한 이른바 사회적 위험 관리 측면에서 이 문제를 다뤄야 한다는 것"이라고 설명했다.

김 위원장은 초과이익 공유에 대한 정의와 견해가 다양해 의견 통일이 쉽지 않지만, 기술 투자와 사회 연대가 동시에 이뤄져야 한다고 강조했다. 그는 "이 문제에는 시민참여형 사회적 대화가 반드시 필요하다"면서도 아직 구체적으로 사회적 대화 방식을 정한 바 없다는 입장을 덧붙였다.

경사노위는 최근 14개 회의체를 운영하면서 본격적으로 활동하고 있다. 특히 김 위원장이 직접 주도하는 '인구구조 변화와 일자리 공론화 특별위원회'는 시민 50명의 토론을 기반으로 세대상생형 일자리 제도개선 방안을 도출한다는 목표를 가지고 활동하고 있다.

김 위원장은 "시민참여형 사회적 대화를 이끌어 나가는 데 있어서 충분한 예산이나 인력을 받아 더 충실한 사회적 대화를 이끌 수 있도록 해보겠다"며 "시민참여형 공론화 절차에 접목해 새로 하려 하는 계획이 있어서, (대통령에게) 경사노위에 대한 충분한 예산 뒷받침을 해 주셨으면 좋겠다 건의드렸고 긍정적으로 검토해 주시겠다고 하셨다"고 말했다. 

김 위원장은 메가특구에서 주 52시간 근로시간 상한을 올려야 한다는 주장에 대해서는 "기본적으로 국회 입법사항으로 다뤄질 것으로 예상하고 있고, 그 과정에서 이견이나 함께 고려돼야 할점들이 국회 심의과정에서 충분히 검토되고 또 토론될 것"이라고 했다.

이어 "경사노위가 어떤 입장을 내기는 좀 이르다는 생각이 든다. 대통령이 자문을 요구하거나 노정, 노사정 간 구체적 협의에 따라 경사노위의 사회적 대화 역할이 요구되는 상황이면 적극적으로 사회적 대화를 추진해 나가는 것을 망설이지 않겠다"고 밝혔다.

그는 메가특구 내 주 52시간 근로제 적용 예외와 관련해 고용노동부와 산업통상부의 엇갈린 입장을 어떻게 풀어야 하는지 묻는 질의를 받고 "정부 조직법상으로는 국무총리실, 국무조정실이 그런 역할을 하는 것 아닌가 싶다"며 "지금 노동계와 정부가 소통하면서 해법을 찾는 단계에 있는 것으로 알고 있다"고 답했다.

민주노총의 경사노위 복귀 전망을 묻는 질의에 김 위원장은 "민주노총이 최근 사회적 대화와 관련해 진일보한 입장을 내놓았다"면서도 "아직 더 논의해야 한다는 것이 내부 입장인 것으로 알고 있다. 민주노총 참여는 저희가 적극적으로 희망하고 있다"고 답했다.

앞서 민주노총은 지난달 23일 제9차 중앙집행위원회를 통해 사회적 대화에 참여해야 한다는 입장을 결정했지만, 경사노위 참여는 하지 않는 것으로 합의한 바 있다.

경사노위는 청년층의 노동시장 진입 장벽을 낮추고 고용의 질을 개선하기 위한 '청년 일자리 희망 위원회'도 운영하고 있다. 권혜원 청년일자리 위원회 위원장은 현재 위원회 활동에 대해 "청년정책 전문가, 고용정책 전문가 등이 당사자 의견을 청취하면서 일자리 위기의 근본 원인에 대해 계속 분석하고 있다"고 설명했다.

권혜원 청년 일자리 희망 위원회 위원장은 청년을 구직 중인 청년, 직장에 진입했지만 나온 청년, 경력을 보유했으나 재진입하지 못하는 청년 등으로 나눠 다각도로 접근해야 한다고 강조했다, 그는 "초기경력자는 직장 적응 프로그램이라든지 현재 일시 임시적 일자리에서 장기적인 경력 전망을 찾을 수 있도록 하고, 경력 보유자는 경력 기반의 도약을 설계할 수 있도록 재도약 갭이어 같은 것들 어떻게 만들 수 있을지 이런 방안을 더 논의할 계획"이라고 말했다.

sheep@newspim.com

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부부 '공동명의 절세'도 옛말? [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 부부 공동명의 1주택자의 종합부동산세 셈법이 세제개편을 계기로 한층 복잡해지고 있다. 그동안 절세 수단으로 활용돼 온 공동명의가 제도 변화에 따라 오히려 불리하게 작용할 수 있다는 분석이 나오면서, 주택 보유 형태에 따른 세 부담을 다시 따져봐야 한다는 목소리가 커지고 있다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] ◆ 명의 따라 달라지는 종부세…입법예고에 반발 11일 부동산 업계에 따르면 세제개편안으로 공동명의 1주택자의 종부세 계산법이 달라지면서 명의 형태와 실제 거주 여부에 따른 세 부담 격차를 둘러싼 논란이 커지고 있다. 같은 한 채를 보유하더라도 단독명의인지 공동명의인지, 공동명의 특례를 선택하는지에 따라 공제액과 세액이 달라져서다. 기존에 절세를 위해 선택했던 명의 구조가 세법 변화에 따라 불리해질 수 있다는 우려도 나온다. 이번 세제개편안은 주택 수 중심이던 종부세 체계를 주택가격과 실제 거주 여부 중심으로 바꾸는 데 초점을 맞췄다. 실거주 1세대 1주택자의 기본공제는 현행 12억원에서 14억원으로 높이는 반면 비거주 1주택자는 9억원을 적용한다. 1주택자의 공정시장가액비율은 70%가 적용된다. 부부 공동명의 1주택자는 지분별로 각각 종부세를 내는 방식과 부부 중 한 명을 1세대 1주택자로 간주하는 공동명의 1주택 특례 가운데 유리한 방법을 선택할 수 있다. 특례를 택하면 단독명의 1주택자와 마찬가지로 실거주 여부에 따라 14억원 또는 9억원의 기본공제를 적용받는다. 반대의 경우 부부가 각자 보유 지분에 대해 별도의 납세자가 돼 종부세를 계산한다. 결국 실제로는 같은 집 한 채를 보유하고 있어도 명의와 특례 선택에 따라 적용되는 공제 구조에 차이가 있다. 비거주 1주택자의 기본공제가 9억원으로 낮아지면서 공동명의 일반과세가 더 유리해지는 사례가 나타날 수 있다. 공동명의자가 1세대 1주택자와 다른 과세체계에 놓이면 오히려 불리해질 가능성이 제기된다. 납세자들의 불만은 실제 보유주택 수보다 명의의 형식에 따라 과세 결과가 달라질 수 있다는 데 집중돼 있다. 이날 오후 2시 기준 법제처 국민참여입법센터 내 종부세법 개정안 입법예고에 총 3207건의 의견이 접수됐다. 이 가운데 공동명의와 관련한 의견은 29건으로 전체의 약 0.9%다. 의견 제출자 A씨는 "부부 공동명의는 공정시장가액비율 80%, 단독명의는 70%를 적용하는데 공동명의를 하지 말라는 것인지 의도를 모르겠다"며 "그냥 세금을 더 걷겠다는 것으로 들린다"고 지적했다. 또 다른 제출자는 B씨는 재산세와 종부세의 기준이 다른 점을 문제삼았다. 그는 "재산세는 이미 부부 공동명의 1주택자에게 1주택 기준을 적용하면서 종부세는 명의가 2인이라는 형식적인 이유로 불이익을 주는 것은 세제 간 엇박자"라며 "집이 두 채가 아니라 실질적으로 한 채인데 부부가 공동명의로 등기했다는 이유로 차별하는 것은 부당하다"고 주장했다. 종부세만 실거주 여부와 명의 구조에 따라 과세 방식이 달라지면서 납세자가 체감하는 제도 간 차이가 커질 수 있다는 지적이 나온다. ◆ 거주냐 비거주냐…같은 집인데 수백만원 차이 명의 방식에 따른 세액 차이도 상당할 것으로 예상된다. 우병탁 신한은행 프리미어 패스파인더 전문위원은 부부가 주택 지분을 각각 50%씩 보유한 것으로 가정해 반포자이 전용 84㎡의 보유세 변화를 분석했다. 세액공제는 적용하지 않았고 2027년 공시가격 상승률은 올해 상승률의 절반 수준으로 가정했다. 분석 결과 반포자이 전용 84㎡ 공동명의자의 보유세는 2026년 1171만원에서 2027년 실거주할 경우 1744만원으로 늘어나는 것으로 추산됐다. 1년 만에 573만원, 48.9% 증가하는 수준이다. 같은 공동명의라도 해당 주택에 거주하지 않을 경우 증가폭은 더 컸다. 비거주 공동명의자의 보유세는 2027년 2183만원으로 계산돼 올해보다 1012만원, 86.4% 급증했다. 같은 주택과 동일한 지분 구조를 유지하더라도 거주 여부에 따라 2027년 세 부담이 439만원 벌어지는 셈이다. 공동명의는 그동안 종부세 부담을 줄일 수 있는 방식으로 활용돼 왔다. 1주택자는 부부가 지분을 나눠 보유하면 각각 공제를 받을 수 있어 공동명의를 선택하는 경우가 적지 않았다. 세법이 바뀌면서 기존에 유리했던 명의 구조가 예상치 못한 세 부담으로 돌아올 수 있다. 이장원 법무법인 리치 세무사는 "1주택 공동명의는 각각 종합부동산세 공제를 받을 수 있어 일반적으로 유리한 편"이라면서도 "세법이 바뀌면 유리하다고 판단해 선택했던 공동명의가 갑자기 불리한 상황을 만들 수 있다"고 설명했다. 주택 수가 늘어나면 명의 구조에 따른 차이는 더 복잡해진다. 이 세무사는 "부부가 각각 주택 한 채씩 온전히 갖고 있으면 각각 1주택자로 세금을 내지만 2채를 50%씩 갖고 있으면 각각 2주택을 갖고 있는 것이 된다"며 "유리하다고 해서 공동명의를 했는데 갑자기 세법을 바꿔버리면 곤란할 수 있다고 말했다" 일각에서는 주택을 취득할 당시의 세제상 유불리를 고려해 결정한 명의 구조가 이후 제도 개편에 따라 다른 결과를 낳는다면 납세자의 예측 가능성이 떨어질 수 있다고 우려가 나온다. 같은 주택을 계속 보유하더라도 거주 여부와 명의 형태, 특례 신청 여부 등에 따라 세 부담이 크게 달라지는 만큼 과세 형평성을 둘러싼 논란이 이어질 것으로 보인다. chulsoofriend@newspim.com 2026-08-11 06:00

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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