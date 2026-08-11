현대자동차, 시뮬레이션 레이싱 대회 '현대 N 버추얼컵' 개최

AI 핵심 요약beta
- 현대차가 11일 서울시·지스타와 2026 현대 N 버츄얼컵을 연다
- 올해 대회는 그란 투리스모 7과 N 2025 비전 그란투리스모를 쓴다
- 예선은 14일 시작해 9월 DDP, 10월 용인, 11월 부산서 치른다
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 현대자동차가 서울특별시, 지스타 조직위원회 등과 협력해 국내 최대 규모의 시뮬레이션 레이싱(심레이싱) 챔피언십 '2026 현대 N 버츄얼컵'을 개최한다고 11일 밝혔다.
2024년부터 시작된 현대 N 버츄얼컵은 지자체, 게임산업계, 자동차 제조사가 협업하는 국내 최대 규모의 심레이싱 대회다.
올해 현대 N 버츄얼컵의 공식 레이싱 게임으로는 그란 투리스모 7(Gran Turismo 7)이 채택됐다. 그란 투리스모 7은 2026 아이치·나고야 아시안게임 e스포츠 정식 종목으로 채택됐으며, 현대자동차는 지난 5월 개최된 현대 N 페스티벌에서 진행된 아시안게임 그란 투리스모 7 국가대표 선발전에 공식 심레이싱 장비를 지원하기도 했다.
이번 대회에는 2015년 현대 N 브랜드의 시작을 알렸던 컨셉카인 '현대 N 2025 비전 그란투리스모'가 공식 레이싱카로 등장한다.
오는 14일부터 시작되는 온라인 예선을 통해 선발된 국내 최상위 선수 24명이 메인 대회에 진출한다. 이외에도 대학생 대회, 인플루언서 대회 등 다양한 이벤트 경기가 예정돼 있다.
1라운드는 9월 20일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 서울시 게임·e스포츠 행사(GES)와 연계해 개최된다. 현대차는 현장에서 심레이싱을 체험할 수 있는 현대 N 심레이싱 체험존을 운영하고 DDP 어울림 광장에 다양한 N 고성능 차량들과 WRC, TCR을 비롯한 실제 경주차들을 전시할 예정이다.
2라운드는 10월 30일 용인 에버랜드 스피드웨이에서 현대 N 페스티벌 최종전과 함께 진행된다. 스피드웨이 현장에서는 심레이싱 체험 부스와 함께 초등학생을 대상으로 진행되는 N e-페스티벌 주니어컵도 운영된다.
최종 결승전인 3라운드는 11월 22일 부산 벡스코에서 아시아를 대표하는 국제게임전시회 G-STAR와 연계하여 개최된다. 현장에서는 심레이싱 체험과 함께 고객들이 현대차 N 브랜드를 경험할 수 있도록 N 고성능 차량 및 경주차를 전시하고 다양한 체험 프로그램도 진행할 예정이다.
박준우 현대차 N매지니먼트실 상무는 "현대 N 버츄얼컵 심레이싱 대회는 고객들이 모터스포츠에 더욱 쉽게 접근할 수 있는 기회를 제공하고 국내 고성능 자동차 문화 확산에 크게 기여할 것"이라며, "현대 N을 게임이라는 친숙한 플랫폼을 통해 더 많은 고객들이 경험할 수 있길 바란다"고 밝혔다.
flurry327@newspim.com