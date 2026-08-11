AGON by AOC, 트리플 모드 게이밍 모니터 3종 출시

AI 핵심 요약beta
- AGON by AOC가 11일 G4 시리즈 게이밍 모니터 3종을 출시했다.
- 신제품은 QHD 260Hz·FHD 360Hz·HD 500Hz를 지원했다.
- 3ms 응답속도와 프리싱크·G-SYNC 호환을 갖췄다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = AGON by AOC가 G4 시리즈 신제품 게이밍 모니터 3종을 출시했다. 이번 신제품은 31. 5형 커브드 CQ32G4Z와 27형 Q27G40ZE2, Q27G41ZE2로 구성됐다.
신제품에는 게임 장르와 사용 환경에 맞춰 해상도와 주사율을 변경할 수 있는 트리플 모드(Triple Refresh Rate) 기술이 적용됐다. 빠른 게임 플레이에 필요한 높은 주사율과 몰입감 있는 화면을 위한 해상도를 하나의 모니터에서 선택할 수 있다.
AOC 모니터 사업부 총괄 옌리동(Lidong Yan) 부사장은 "AGON by AOC의 트리플 모드 모니터는 뛰어난 속도와 시각적 선명함, 다목적 성능을 하나의 기기에 통합해 모든 유형의 게이머에게 제공한다"고 밝혔다. 이어 " 트리플 모드 기술과 AMD 프리싱크 (FreeSync Premium), 엔비디아 G-SYNC 호환 인증을 바탕으로 게이머에게 일관되고 빠른 반응성을 제공할 수 있다"고 덧붙였다.
트리플 모드는 QHD 260Hz, FHD 360Hz, HD 500Hz 등 세 가지 해상도 및 주사율 조합을 지원한다. 고해상도 기반의 게임 환경을 원할 경우 QHD 260Hz를, 경쟁형 게임에서 부드러운 화면 전환을 중시할 경우 FHD 360Hz를 선택할 수 있다. 빠른 액션이나 레이싱 게임에서는 HD 500Hz를 활용할 수 있다.
게임 상황에 따라 모드를 간편하게 전환할 수 있다. e스포츠 경기에서는 높은 주사율을 활용하고 오픈월드 게임이나 일반적인 엔터테인먼트에서는 화질을 우선하는 등 사용 목적에 맞춰 디스플레이 성능을 조정할 수 있다. 복잡한 수동 설정 과정 없이 원하는 모드를 선택해 화질과 프레임 레이트의 균형을 맞출 수 있다.
세 제품 모두 0. 3ms MPRT 응답속도를 지원해 빠르게 움직이는 장면에서 모션 블러와 고스팅을 줄인다. AMD 프리싱크 과 엔비디아 G-SYNC 호환 기술을 적용해 화면 찢어짐(테어링)을 줄이고 보다 매끄럽고 반응성 높은 게임 플레이를 지원한다. 눈 보호 기능도 적용됐다.
CQ32G4Z, Q27G40ZE2, Q27G41ZE2는 트리플 모드 기술과 게이밍 성능을 바탕으로 다양한 사용자를 위한 제품으로 구성됐다.
AGON by AOC는 G4 시리즈를 비롯해 트리플 모드 디스플레이 기술을 적용한 게이밍 모니터 제품군을 이어할 예정이다.
whitss@newspim.com