창원시농업기술센터, 가뭄 대응 위한 10억 투입…농업용수 공급 추진

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 11일 가뭄 대응 농업용수 대책을 밝혔다.
- 예비비 등 10억원을 확보해 긴급 용수 확보에 나섰다.
- 취약지역 우선 지원하며 영농 차질을 막기로 했다.
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지속적 점검 안정적 영농 환경 구축
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 지속되는 가뭄에 대응해 농업용수 공급에 나섰다.
강종순 창원시농업기술센터 소장은 11일 오전 창원시청 프레스센터에서 브리핑을 열고 "농업용수 부족에 선제 대응하기 위해 총사업비 10억 원을 마련했다"고 밝혔다.
예비비 6억원을 들여 관정 개발과 수리, 하천 굴착, 양수장비 지원, 급수차 운영 등 긴급 용수 확보 사업을 추진한다. 여기에 경상남도 가뭄대비 용수개발 사업비 1억5000만원과 재난안전관리 특별교부세 2억5000만 원을 추가로 확보했다.
확보한 재원은 농업용수 취약지역에 우선 투입해 장기 가뭄에 따른 피해를 줄이는 데 집중한다. 시는 가뭄 상황을 수시로 점검하고 관계기관과 협력해 농업인이 영농에 차질을 빚지 않도록 용수 공급 대책을 이어갈 계획이다.
앞서 시는 가뭄 피해 예방과 농업용수 확보를 위해 농기계임대사업소의 임대농기계를 한시 무상 지원하기도 했다.
강종순 소장은 "가뭄으로 어려움을 겪는 농업인들이 안정적으로 영농을 이어갈 수 있도록 가용 재원을 신속히 확보하고 현장 중심의 용수 지원을 추진하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com