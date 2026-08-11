아일릿 '체리쉬', 스포티파이서 2억 스트리밍…팀 통산 4번째

AI 핵심 요약beta
- 아일릿의 ‘체리쉬’가 11일 2억 스트리밍을 돌파했다.
- 스포티파이 기준 지난 9일 누적 2억141만157회 재생됐다.
- 아일릿은 억대 스트리밍 곡 7곡을 보유했다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아일릿의 '체리쉬(Cherish, My Love)'가 2억 스트리밍을 돌파했다.
11일 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에 따르면 아일릿의 미니 2집 '아윌 라이크 유(I'LL LIKE YOU)'의 타이틀곡 '체리쉬'가 지난 9일 기준 누적 2억14만1157회 재생됐다. 이는 아일릿의 통산 네 번째 2억 스트리밍 곡이다.
'체리쉬'는 네 마음이 궁금하지만 그보다 너를 좋아하는 내 마음이 더 소중하다는 아일릿의 당찬 매력이 담긴 댄스 팝 장르의 곡이다. 이 노래는 공개 당시 미국 빌보드 '글로벌 200'과 '글로벌 (미국 제외)'에 차트인하며 큰 사랑을 받았다.
아일릿은 지금까지 스포티파이에서 총 7곡을 억대 스트리밍 곡 반열에 올렸다. '마그네틱(Magnetic)'은 K팝 그룹 데뷔곡 중 최단기간(약 2년 1개월)에 8억 회 고지를 밟았다. '체리쉬'와 '틱탁(Tick-Tack)', '낫 큐트 애니모어(NOT CUTE ANYMORE)'가 2억 회 이상, '럭키 걸 신드롬(Lucky Girl Syndrome)', '빌려온 고양이 (Do the Dance)' 등이 나란히 1억 회 이상 스트리밍 됐다.
아일릿은 일본 싱글 2집 '아이 갓 유어 백(I Got Your Back)'을 통해 대세로서의 존재감을 발휘하고 있다. 이 싱글은 발매 3일 만에 출하량 10만 장을 넘겨 7월 일본레코드협회 골드 디스크 '골드' 인증을 획득한 바 있다.
alice09@newspim.com