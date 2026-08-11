신세계, 2분기 영업익 1671억원…전년 比 121.9%↑

AI 핵심 요약beta
- 신세계가 11일 2분기 매출 3조1414억원, 영업익 1671억원을 기록했다.
- 백화점과 면세점이 성장하며 상반기 매출·영업익 모두 최대 실적을 냈다.
- 신세계는 주당 1300원 분기배당을 실시하며 하반기 투자도 이어가겠다 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
백화점·면세·인터내셔날 등 전 사업 흑자
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 신세계는 올해 2분기 연결 기준 총매출 3조1414억원, 영업이익 1671억원을 기록해 전년 동기 대비 각각 8.5%, 121.9% 증가했다고 11일 밝혔다.
상반기 누계 총매출은 6조3558억원으로 전년 동기 대비 10.1% 증가했고, 영업이익은 3650억원으로 75.7% 늘었다. 총매출과 영업이익 모두 상반기 기준 최대 실적이다.
◆ 백화점 영업익 53.5%↑…전 장르 성장
백화점 사업은 2분기 총매출 2조170억원, 영업이익 1088억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 15.5%, 53.5% 증가했다. 광주·대구·대전 등 별도 법인을 합산한 기준이다.
상품군별 상반기 매출은 명품이 35% 증가했고 리빙 16.6%, 식품 13.7%, 패션 10.1% 늘었다. 본점과 강남점 등 주요 점포 투자와 리뉴얼 효과가 실적에 반영됐다.
상반기 신규 고객 매출 비중은 27.7%로 집계됐으며 이 가운데 30대 이하 고객 비중은 45%였다. 외국인 매출은 전년 동기 대비 120% 늘어난 5800억원을 기록했다.
신세계백화점은 하반기 대구신세계 해외 럭셔리 디자이너 의류 전문관과 하남점 여성패션 전문관, 천안아산점 '하이퍼그라운드' 등을 순차적으로 선보일 계획이다.
◆ 면세점 흑자전환…인터내셔날도 수익성 개선
연결 자회사도 실적 개선에 힘을 보탰다.
신세계인터내셔날의 2분기 매출은 2916억원으로 15.1% 증가했고 영업이익은 70억원으로 흑자 전환했다. 코스메틱 부문 매출은 1295억원으로 역대 최대 분기 실적을 기록했다. 수입패션 매출은 전년 동기 대비 31.8%, 수입 코스메틱은 18.5% 증가했다.
신세계디에프는 2분기 매출 5426억원으로 10.3% 감소했지만 영업이익은 333억원으로 흑자 전환했다. 지난해 같은 기간에는 15억원의 영업손실을 기록했다.
상반기 누적 영업이익은 439억원으로 전년 동기보다 478억원 개선됐다. 인천공항점의 럭셔리 브랜드 확대와 명동점의 외국인 관광객 증가 등이 수익성 개선에 영향을 미쳤다.
◆ 센트럴·까사 성장…라이브쇼핑 상반기 최대
신세계센트럴은 2분기 매출 1087억원, 영업이익 149억원을 기록해 전년 동기 대비 각각 12.8%, 52.0% 증가했다.
신세계까사는 자주(JAJU) 영업양수 효과가 반영되면서 매출이 104.5% 증가한 1192억원을 기록했다. 영업이익은 24억원으로 흑자 전환했다.
신세계라이브쇼핑은 2분기 매출이 8.2% 증가한 868억원, 영업이익은 15.4% 감소한 52억원으로 집계됐다. 상반기 누적 매출은 1766억원, 영업이익은 126억원으로 신세계 편입 이후 최대 실적을 기록했다.
신세계 관계자는 "미래 고객 창출을 위한 전략적 투자와 적극적인 경영체질 개선이 올 상반기 전 사업의 흑자 경영으로 결실을 맺었다"며 "올 하반기에도 경영효율화, 전문화를 위한 노력을 지속하며 업계를 선도하는 초격차 모멘텀을 만들 것"이라고 말했다.
신세계는 보통주 1주당 1300원의 2분기 분기배당도 시행한다. 배당 기준일은 오는 31일이다.
kji01@newspim.com