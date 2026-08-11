오태완 의령군수 "전 군민 민생안정지원금 지급 시작…17% 신청"

AI 핵심 요약beta
- 오태완 의령군수가 10일 민생안정지원금 지급을 시작했다
- 의령군은 첫날 대상자 2만4600명 중 4114명 신청했다고 밝혔다
- 군은 1인당 50만원을 9월 11일까지 현장 지급한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의령=뉴스핌] 남경문 기자 = 오태완 경남 의령군수가 민선 9기 공약으로 내건 전 군민 민생안정지원금 지급이 시작됐다.
군은 지원금 신청 첫날인 지난 10일 전체 대상자 2만4600명 가운데 4114명(약 17%)이 신청했다고 11일 밝혔다.
지원 대상은 2026년 6월 30일 기준 의령군에 주민등록을 둔 군민이다. 결혼이민자와 영주권자 등도 대상에 포함된다.
지원금은 1인당 50만 원으로 신청과 동시에 지류형 의령사랑상품권으로 현장에서 지급한다. 신청 기간은 8월 10일부터 9월 11일까지다.
오태완 군수는 이날 의령읍사무소를 찾아 지원금 신청과 지급 상황을 점검했다. 신청을 위해 주민센터를 찾은 군민들의 의견을 듣고 접수 절차와 대기 상황 등을 살폈다.
오 군수는 담당 직원들에게 신청 과정에서 군민들이 불편을 겪지 않도록 현장 안내와 민원 대응에 신경 써 달라고 당부했다.
지원금 50만원 가운데 20만원은 사용처를 확대한 정책상품권으로 지급한다. 정책상품권은 농협·축협 하나로마트와 관내 주유소 등을 포함한 등록 의령사랑상품권 가맹점에서 사용할 수 있다.
나머지 30만원에는 기존 의령사랑상품권 사용 기준이 적용된다. 군은 상품권 사용처를 확대해 장보기와 주유 등 생활 소비를 지원하고 지원금이 지역 내 소비로 이어지도록 한다는 방침이다.
신청 첫 주에는 출생연도 끝자리별 요일제가 운영된다. 고령자와 장애인 등 거동이 불편한 군민을 대상으로는 찾아가는 방문 신청 서비스도 제공한다. 상품권 사용 기한은 2026년 12월 31일까지다.
오태완 군수는 "고물가에 폭염과 가뭄까지 겹쳐 어려움이 큰 시기에 이번 지원금이 군민 생활에 조금이나마 힘이 되길 바란다"며 "공약으로 약속한 민생지원이 지역 내 소비 촉진과 지역경제 회복으로 이어지길 기대한다"고 말했다.
news2349@newspim.com