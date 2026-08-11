의왕시 '경기행복마을관리소 지역특색 사업' 4개 모두 선정

AI 핵심 요약beta
- 의왕시가 11일 경기행복마을관리소 4개 사업이 선정됐다고 밝혔다.
- 오전동과 내손2동에서 생활환경 개선과 주거안전 사업을 추진했다.
- 시는 안심화장실 등 연계해 고령가구 안전 패키지를 확대한다.
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[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 경기행복마을관리소를 중심으로 추진 중인 4개 민관 협력 사업이 경기도 심사평가에서 '2026년 경기행복마을관리소 지역특색 사업'으로 모두 선정됐다고 11일 밝혔다.
이번 선정은 의왕시가 지역별 생활 환경과 주민 수요를 세심하게 반영해 발굴한 특색 사업들의 사업성과 현장 적용 가능성이 공식적으로 인정받았다는 점에서 의의가 크다.
현재 시는 오전동과 내손2동 2곳에서 경기행복마을관리소를 운영하고 있다. 오전동은 재개발 추진 지역의 환경 관리 공백 해소에 내손2동은 고령자 및 취약계층의 주거 안전 개선에 중점을 두고 사업을 전개하고 있다.
특히 내손2동 행복마을관리소의 '안심화장실 지원 사업'은 고령자와 거동이 불편한 주민들의 낙상 사고를 예방하는 대표적인 생활밀착형 서비스로 호평을 받고 있다.
해당 사업을 통해 행복마을 지킴이들이 대상 가구를 직접 방문해 화장실과 출입구 등에 안전 손잡이(안전바)를 설치하고 미끄럼 방지 테이프 시공과 변기 시트 교체 등을 맞춤형으로 지원한다.
의왕시는 이번 선정을 계기로 단순 시설 설치 지원을 넘어 '안심화장실'과 '기상 안전 지지대 설치'를 연계한 고령 가구 주거안전 패키지 사업으로 범위를 확대할 방침이다.
김성제 의왕시장은 "경기행복마을관리소 지역특색 사업은 행정이 주민의 일상 속으로 한 걸음 들어가 작은 불편과 위험을 직접 찾아 해결한다는 데 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 지역 특성과 주민 수요에 맞는 맞춤형 사업을 지속 발굴해 시민이 체감하는 변화를 만들어 가겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com