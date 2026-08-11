포천시새마을회, 경희대 녹원회와 연합한방의료봉사 실시

AI 핵심 요약beta
- 포천시새마을회가 11일 연합한방의료봉사를 열었다
- 경희대 녹원회가 14일까지 포천 주민을 진료한다
- 무상 한방서비스로 건강증진과 삶의 질을 높인다
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시 새마을회는 경희대학교 한방의료봉사동아리 녹원회와 함께 지난 10일부터 오는 14일까지 닷새간 포천시산림조합유통센터 강당에서 '2026년 연합한방의료봉사'를 진행한다고 11일 밝혔다.
시는 올해로 3회째를 맞은 이번 봉사는 의료 접근성이 상대적으로 낮은 도농복합지역 주민들에게 전문적인 한방의료서비스를 무상으로 제공해 건강 증진과 삶의 질 향상에 기여하기 위해 마련됐다고 전했다.
10일 열린 기념식에는 백영현 포천시장, 서과석 포천시의회 의장과 시의원, 김성남 경기도의원, 남궁종 포천시산림조합장, 경희대학교 한방의료봉사동아리 녹원회 이후성 대표와 학생, 포천시새마을회 단체장과 새마을지도자 등 80여 명이 참석했다.
기념식은 내빈소개와 국민의례, 포천시새마을회장의 기념사, 포천시장의 격려사, 포천시의회 의장과 포천시산림조합장의 축사, 새마을노래 제창, 기념촬영 순으로 진행됐다.
이번 의료봉사에는 경희대학교 한의과와 간호과 학생 40여 명이 참여해 진료 전 기본검사, 질환 상담, 한약 처방, 침·뜸을 활용한 침구치료, 테이핑, 환자별 한약 조제와 복용법 안내 등 체계적인 한방의료서비스를 제공한다.
백영현 포천시장은 "올해도 의료봉사를 위해 찾아주신 녹원회 회원들과 지역 주민을 위해 매년 도움을 주시는 포천시새마을회원들께 감사드린다"며 "농사를 지어오시던 어르신들에게 가장 필요한 손길"이라고 말했다.
이부성 포천시새마을회장은 "지역주민들의 건강을 위해 뜻깊은 의료봉사에 함께해 주신 경희대학교 녹원회 이후성 대표와 학생 여러분께 감사드린다"며 "이번 의료봉사가 어르신과 지역주민들의 건강을 살피는 데 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.
asj7376@newspim.com