U-20 여자축구, 월드컵 명단 21명 확정…25일 폴란드로 출국

AI 핵심 요약beta
- 한국 U-20 여자대표팀이 11일 2026 월드컵 최종 엔트리 21명을 확정했다.
- 남승은·정다희 등 2024년 콜롬비아 대회 핵심 자원이 포함됐다.
- 한국은 9월 6일 프랑스전으로 C조 조별리그를 시작했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 박윤정 감독이 이끄는 한국 20세 이하(U-20) 여자 축구대표팀이 2026 FIFA U-20 여자 월드컵에 나설 정예 멤버 21명을 확정했다.
대한축구협회는 11일 폴란드 U-20 여자 월드컵 최종 엔트리를 발표했다. 이번 명단에는 성인 대표팀 소집 경험이 있는 수비수 남승은(버니즈 군마 화이트스타 FC)을 비롯해 정다희(대덕대), 조혜영(고려대) 등 2024년 콜롬비아 대회에 참여했던 핵심 자원들이 이름을 올렸다. 전체 구성은 대학 선수 16명, 고교 선수 4명, 해외파 1명이다.
지난 4월 AFC U-20 여자 아시안컵 4강 진출로 본선 티켓을 딴 대표팀은 2022년, 2024년에 이어 3회 연속 월드컵 무대를 밟는다. 한국의 역대 최고 성적은 지소연 등이 활약한 2010년 독일 대회의 3위다. 직전 2024년 대회에서는 16강에 오른 바 있다.
한국은 프랑스, 가나, 에콰도르와 함께 C조에 편성됐다. 오는 9월 6일 프랑스와의 조별리그 1차전을 시작으로 9일 가나, 13일 에콰도르를 차례로 상대한다. 24개국이 참가하는 이번 대회는 6개 조 상위 1·2위 12개 팀과 조 3위 중 성적이 좋은 4개 팀이 16강 토너먼트에 진출한다.
대표팀은 12일 천안 코리아풋볼파크에 소집돼 마지막 담금질에 들어간 뒤 25일 결전지인 폴란드로 출국한다. 박윤정 감독은 "매 경기 최선을 다해 최대한 많은 경기를 치르는 것을 목표로 삼겠다"며 "선수들이 성인 대표팀까지 성장할 수 있도록 돕겠다"고 출사표를 던졌다.
◆ 2026 FIFA U-20 여자 월드컵 국가대표팀 명단(21명)
▲ GK = 정다희(대전 대덕대), 김규린(울산 과학대), 김채빈(전남 광양여고)
▲ DF = 남승은(버니즈 군마 화이트스타FC·일본), 맹희진(강원 도립대), 천시우, 박지유(이상 울산 과학대), 윤아영(충남 단국대), 정다빈(경북 위덕대)
▲ MF = 진혜린, 한민서(이상 세종 고려대), 최주홍(경북 대경대), 김이영, 범예주(이상 울산 과학대), 신지윤(울산 현대고)
▲ FW = 백서영(경남 로봇고), 박주하(경북 대경대), 이하은(울산 과학대), 이하은(경북 위덕대), 김민서(울산 현대고), 조혜영(세종 고려대)
psoq1337@newspim.com