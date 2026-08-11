신계용 과천시장 '맞춤형 통합돌봄' 체계 구축..."집에서 안전한 노후 보낸다"

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 11일 과천형 통합돌봄 체계를 본격 가동했다.
- 모든 동에 맞춤형복지팀과 전담 간호직을 배치했다.
- 65세 이상 어르신·중증장애인 돌봄을 강화했다.
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사회복지직 팀장 및 통합돌봄 전담 간호직 전면 배치...방문 건강 관리 강화
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 초고령화 시대에 대응해 각 동 복지전달체계를 전면 개편하고 '과천형 통합돌봄' 체계를 본격 가동한다고 11일 밝혔다.
신계용 과천시장은 이날 관내 모든 동 행정복지센터에 기본형 맞춤형복지팀 신설을 완료하고 사회복지직 팀장과 통합돌봄 전담 간호직 공무원을 전면 배치했다고 발표했다.
그동안 일부 중심 동 위주로 운영되던 '권역형' 체계는 참여 동과 비참여 동 간 복지 서비스 격차가 발생하는 한계가 있었다. 이에 시는 모든 동에서 주민들이 신속하게 복지 혜택을 누릴 수 있도록 대대적인 구조 개편을 단행했다.
이번 개편으로 각 동 행정복지센터에는 전문성을 갖춘 사회복지직 팀장이 배치돼 사각지대 발굴, 심층 상담, 자원 연계로 이어지는 복지 행정 지휘 체계를 다졌다.
특히 도움이 필요한 65세 이상 어르신과 중증장애인을 전담 관리하는 '통합돌봄 전담 간호직' 공무원이 팀별로 새롭게 배치됐다.
전담 간호직 인력은 대상 가정을 직접 방문해 건강 상태를 점검하고 보건소 및 지역 의료기관과 즉각 연계해 밀착형 건강 관리 서비스를 제공하게 된다.
신계용 과천시장은 "모든 동에 기본형 복지팀을 신설하고 복지직과 전담 간호직을 배치해 과천형 통합돌봄의 틀을 완성했다"며 "어르신과 장애인분들이 살던 집에서 안전하고 건강한 노후를 누리실 수 있도록 맞춤형 복지를 지속 강화하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com