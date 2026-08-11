대웅제약, 수능 D-100 수험생 공략…'임팩타임 A+' 30포 출시

AI 핵심 요약beta
- 대웅제약이 11일 수능 D-100 맞아 한정판을 출시했다.
- 이지영 강사와 협업한 임팩타임 A+ 30포 패키지다.
- 오렌지맛 스틱젤리로 전국 약국에서 판매한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대웅제약이 대학수학능력시험(수능) D-100을 맞아 사회탐구 영역 스타강사 이지영과 협업한 '임팩타임 A+ 30포' 한정판 패키지를 출시했다.
대웅제약은 수험생의 학습과 활력 관리를 돕기 위해 스틱젤리 제품 '임팩타임 A+'의 30포 한정판을 선보였다고 11일 밝혔다.
이번 제품은 사회탐구 영역 강사 이지영과의 협업을 통해 기획됐다. 기존 7포 제품에서 용량을 늘려 수험생들이 시험을 앞두고 꾸준히 섭취할 수 있도록 30포 대용량 패키지로 구성했다. 수험생의 선호도를 고려해 상큼한 오렌지맛으로도 리뉴얼했다.
대웅제약은 수능을 앞두고 장시간 학습하는 수험생들이 커피나 에너지드링크 등 고카페인 음료를 찾는 경우가 많다는 점에 주목했다. 청소년은 카페인을 과도하게 섭취할 경우 가슴 두근거림이나 불면, 신경과민 등을 겪을 수 있어 섭취량에 주의할 필요가 있다.
임팩타임 A+에는 과라나추출물 유래 카페인과 L-테아닌을 1대 2 비율로 배합했다. L-테아닌은 카페인과 함께 섭취했을 때 집중력과 인지 기능에 미치는 영향에 대한 연구가 이뤄지고 있는 성분이다.
타우린과 비타민B군 8종을 비롯해 콜린과 이노시톨도 함께 담았다. 대웅제약은 장시간 학습 과정에서 필요한 활력과 컨디션 관리를 고려해 성분을 구성했다고 설명했다.
섭취 편의성을 고려해 물 없이 먹을 수 있는 스틱젤리 제형을 적용했다. 학교와 학원, 독서실 등에서 휴대하며 섭취할 수 있도록 했다.
박은경 대웅제약 CH본부장은 "수능 D-100이라는 상징적인 시점에 맞춰 수험생의 대표 멘토인 이지영 강사와 협업한 한정판 패키지를 선보이게 됐다"며 "임팩타임 A+가 수험생들의 컨디션 관리를 돕는 브랜드로 자리매김하도록 할 것"이라고 말했다.
임팩타임 A+ 30포는 전국 약국에서 판매한다.
sykim@newspim.com