삼진제약, 김대현 CH사업부 총괄 영입…컨슈머헬스케어 강화

AI 핵심 요약beta
- 삼진제약이 11일 김대현 상무를 CH본부장으로 영입했다.
- 김 상무는 동화약품서 OTC 마케팅을 총괄한 25년 경력자다.
- 삼진제약은 게보린 등 브랜드 강화와 신사업 확대에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼진제약이 컨슈머헬스케어(CH) 사업 강화를 위해 동화약품에서 일반의약품(OTC) 마케팅을 총괄했던 김대현 상무를 영입했다.
삼진제약은 김대현 상무를 CH사업부 총괄 본부장으로 영입했다고 11일 밝혔다. 김 상무는 OTC와 토탈헬스케어(THC) 분야에서 약 25년간 경력을 쌓은 마케팅 전문가다.
김 상무는 서울대학교 약학대학을 졸업한 약사 출신으로 병원과 약국 등 현장 경험을 거쳐 제약업계에서 제품 기획과 마케팅, 영업 전략 등의 업무를 담당해왔다.
한미그룹 온라인팜에서는 마케팅기획본부장을 역임했으며, 이후 동화약품에서 OTC 마케팅 총괄을 맡아 일반의약품 사업과 브랜드 전략을 이끌었다.
동화약품 재직 당시에는 소비자 데이터 분석을 기반으로 주요 브랜드의 포지셔닝 전략을 수립하는 한편 OTC 사업 확대를 추진했다. 온라인과 해외 판로 개척을 비롯해 더마코스메틱과 반려동물 헬스케어 등 신규 사업 영역 발굴에도 참여했다.
삼진제약은 이번 영입을 계기로 컨슈머헬스케어 사업의 경쟁력을 강화할 계획이다. 시장 데이터와 소비자 수요를 바탕으로 '게보린', '안정액' 등 기존 대표 브랜드의 경쟁력을 높이는 동시에 신규 카테고리 발굴을 통한 사업 포트폴리오 확대에도 나선다.
김상진 삼진제약 사장은 "소비자와 약업계의 신뢰를 바탕으로 하는 사업 분야에 깊은 이해도를 갖춘 김대현 상무가 합류하게 됐다"며 "제약산업 전반에서 쌓아온 경험과 역량을 토대로 브랜드 경쟁력을 강화하고 신규 카테고리를 발굴하는 등 시장 맞춤형 성장 전략을 추진할 것"이라고 말했다.
sykim@newspim.com