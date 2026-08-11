한국스포츠과학원, 연구문화 혁신 실천강령 선포식 개최...공정성과 투명성 의지 표명

AI 핵심 요약beta
- 한국스포츠과학원이 10일 연구문화 혁신 선포식을 열었다.
- 과학원은 공정성·투명성 강화 실천강령을 제창했다.
- 연구비 집행 교육과 청렴 교육도 함께 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)의 한국스포츠과학원(이하 과학원, 원장 송강영)이 공정성과 투명성이 확보된 연구를 위한 구성원의 굳은 의지를 표명했다.
한국스포츠과학원이 연구 품질 제고 및 연구 윤리 확립을 위한 '연구문화 혁신 실천강령 선포식'을 열었다. 이번 선포식은 연구 성과 품질관리, 연구비 집행, 내부 보고 및 대외 대응 등 과학원이 추진 중인 연구 사업에 대한 전반적인 개선 방향을 공유하고, 구성원들의 일상적인 실천으로 이어가기 위해 마련됐다.
지난 10일 올림픽회관에서 열린 이번 선포식에는 연구직 전원을 포함한 과학원 직원들이 참석한 가운데 모범적 연구 활동 격려를 위한 '청렴 연구 실천상'의 시상식이 진행됐다.
아울러, '조직의 비전과 가치 공유', '법령과 규정 준수', '연구 전 과정의 체계적 관리' 및 '연구의 공정성과 투명성 확보' 등 과학원 구성원이 실천해야 할 기본 원칙을 담은 '연구문화 혁신을 위한 실천강령'을 선포하고 제창하는 시간이 이어졌다.
송강영 원장은 "이번 행사는 연구문화 혁신의 취지와 방향을 구성원이 함께 실천하겠다는 굳은 약속"이라며, "앞으로도 연구자가 책임감과 자긍심으로 연구에 몰입할 수 있는 환경을 만들어, 대한민국 대표 스포츠 정책 연구 기관으로 그 역할을 다하겠다."라고 전했다.
한편, 선포식 이후에는 연구 사업 시행규칙 및 예산 관리 지침 공유 등 투명하고 책임 있는 연구비 집행을 위한 교육과 준법윤리실 주관 '이해충돌방지법', '청탁금지법' 등에 관한 청렴 교육도 함께 진행됐다.
iaspire@newspim.com