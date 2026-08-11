김석준 부산교육감, 수능 100일 앞둔 수험생 격려

AI 핵심 요약beta
- 김석준 부산교육감이 11일 대연고를 찾아 수험생을 격려했다.
- 교육감은 수능 100일 앞둔 학생들에게 남은 기간 최선을 당부했다.
- 또 폭염 속 건강관리와 교직원들의 진학 지도를 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 2027학년도 대학수학능력시험을 100일 앞둔 수험생들을 찾아 격려하고 남은 기간 건강관리를 당부했다.
부산시교육청은 김석준 교육감이 11일 오전 남구에 위치한 대연고등학교를 방문해 3학년 학생과 교직원을 만나 응원했다고 밝혔다.
김 교육감은 대연고 3학년 1반 교실을 찾아 폭염과 입시 부담 속에서도 학업에 매진하는 학생들을 격려했다.
김 교육감은 "대학입시가 인생에 있어서 전부는 아니지만, 스스로의 한계를 극복하고 미래를 향해 나아가는 아주 중요하고 소중한 관문임에는 틀림없다"며 "폭염과 열대야 속에서도 최선을 다해온 만큼, 남은 기간 지금까지 갈고닦은 실력을 잘 정리해 모두가 후회없는 결과를 거두길 바란다"고 말했다.
이어 "건강해야만 시험을 잘 치를 수 있다"라며 "남은 기간 동안 체력 안배와 건강관리에 특별히 신경을 써달라"고 전했다.
또 교직원들에게 "무더위 속에서도 아이들의 진학 지도와 안전을 위해 애써주시는 선생님들의 노고에 깊이 감사드린다"면서 "학생들의 든든한 버팀목이 돼달라"고 강조했다.
ndh4000@newspim.com