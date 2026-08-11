광명시 '장애인 자립주택' 사업 추진…맞춤형 주거·통합서비스 지원

AI 핵심 요약beta
- 광명시는 11일 장애인 자립주택 사업을 추진했다.
- LH 전세임대 연계로 주거와 생활을 지원했다.
- 9월 입주자 선정해 지역사회 자립을 돕겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 장애인이 시설이나 가족 중심에서 벗어나 지역사회에서 주체적인 삶을 살 수 있도록 돕는 '광명시 장애인 자립주택' 사업을 추진한다고 11일 밝혔다.
시에 따르면 이번 사업은 민선 9기 핵심 공약이자 보건복지부 시범사업으로 자립을 희망하는 장애인 3~5명을 발굴해 안정적인 주거 공간과 맞춤형 생활 지원을 제공하는 것이 골자다.
시는 한국토지주택공사(LH) 전세임대주택 연계를 통해 주거를 지원하고 지역사회 자원 연계 및 응급상황 지원 등 독립생활에 필요한 통합 서비스를 제공한다.
지원 대상은 자립 능력 및 지원 필요도에 따라 ▲ 간단한 보조만으로 독립생활이 가능한 '자립유지형' ▲ 적정 수준의 활동지원이 필요한 '자립지원형' ▲ 집중 지원과 자원 연계가 필요한 '집중지원형' 등 3단계로 나눠 맞춤형으로 지원한다.
광명시는 공무원, 의료인, 장애인권익옹호기관 관계자 등이 참여하는 '장애인자립지원위원회'를 구성해 대상자 발굴, 자립 지원 계획 수립, 서비스 연계 적합성 등을 심의할 예정이다.
시는 오는 8월 중 사업 수행기관을 공모·선정한 후 9월 중 입주 대상자를 최종 모집·선정할 계획이다.
박승원 광명시장은 "장애인의 진정한 자립은 지역사회 안에서 자신의 삶을 주체적으로 살아갈 수 있는 기반을 마련하는 것"이라며 "장애인이 지역사회의 당당한 구성원으로 살아갈 수 있도록 주거와 생활 지원을 촘촘하게 연계해 나가겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com