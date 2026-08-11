후지산 산장에 욱일기…서경덕 "외국인 관광객 오해 우려"

AI 핵심 요약beta
- 서경덕 교수는 11일 후지산 산장 욱일기 제보를 밝혔다.
- 후지산 국기와 기념품에 욱일기 문양이 쓰였다고 지적했다.
- 다국어 영상으로 문제를 전 세계 관광객에 알리겠다고 했다.
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서경덕 "문제 알리는 다국어 영상 제작할 것"
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 일본 대표 관광지인 후지산의 한 산장에 욱일기가 걸려 있다는 제보가 접수됐다고 서경덕 성신여대 교수가 11일 밝혔다.
서 교수는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "최근 제보를 받았다"며 "후지산에 위치한 한 산장의 국기 게양대에 욱일기가 걸려 있었다"고 전했다.
욱일기는 일본이 제2차 세계대전 당시 사용한 군기로, 한국을 비롯해 일본의 침략을 경험한 국가에서는 일본 제국주의와 군국주의를 상징하는 것으로 받아들여지고 있다.
서 교수는 "후지산은 외국인 관광객들도 많이 방문하는 곳"이라며 "관광객들이 욱일기의 역사를 모른 채 일본의 상징물인 것처럼 여기고 사진과 영상을 찍는다는 것이 큰 문제"라고 지적했다.
후지산에서 판매되는 일부 기념품에 욱일기 문양이 사용된 사례도 언급했다. 후지산에서는 등산객들이 산장별로 도장을 받을 수 있는 나무 스틱이 기념품으로 판매되고 있다.
서 교수는 해당 나무 스틱에도 욱일기 문양이 사용된 사례가 있다며 "이런 상황은 과거 자신들이 벌인 전쟁범죄와 가해 역사를 전면 부인하는 것"이라고 주장했다.
이어 한국인 관광객들로부터 관련 제보가 계속 들어오고 있다며 후지산에서 욱일기가 사용되는 사례를 알리는 다국어 영상을 제작할 계획이라고 밝혔다.
서 교수는 "사진과 영상을 조합해 '후지산 욱일기'의 문제점을 알리는 다국어 영상을 제작할 계획"이라며 "다양한 플랫폼을 활용해 전 세계 후지산 관광객들에게 알릴 예정"이라고 말했다.
taeyi427@newspim.com