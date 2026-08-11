정영두 김해시장 "폭염·가뭄 피해대책 선제적 추진…피해 최소화"

AI 핵심 요약beta
- 정영두 김해시장이 10일 폭염·가뭄 대비 현장을 점검했다.
- 진례하수처리장 등서 농업용수 재이용 방안을 살폈다.
- 김해시는 취약계층 예찰과 녹조 대응을 강화한다.
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취약계층·농민 보호 대책 요청
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 폭염과 장기화한 가뭄에 대비해 농업용수 확보와 녹조 대응 상황을 현장 점검에 나섰다.
김해시는 전날 정영두 시장이 진례공공하수처리장과 화포천 하류, 명동정수장, 단감 재배농가, 낙동강 취수원을 차례로 둘러보며 가뭄 장기화와 녹조 확산에 따른 피해 최소화 대책을 살폈다고 11일 밝혔다.
정 시장은 관련 부서에 취약계층과 현장근로자, 농가에 대한 예찰을 강화하고 선제 대응책을 마련하라고 주문했다. 가뭄이 길어질 가능성에 대비해 가용 수자원을 최대한 활용할 방안을 찾도록 지시했다.
현장에서는 진례공공하수처리장 방류 처리수의 농업용수 재이용 가능성과 화포천 하류 임시보 설치 방안, 명동정수장 방류장 확대 등을 점검했다. 시는 시민 생활용수 공급에 지장이 없는 범위에서 활용 가능한 수자원을 적극 발굴한다는 방침이다.
정 시장은 이어 단감 재배농가를 찾아 생육 상황과 농업용수 확보 실태를 확인하고 농민들의 애로사항을 들었다.
낙동강 취수원에서는 녹조 발생 상황에 대한 대응 강화를 당부했다. 시는 수질과 녹조 발생 상황을 지속적으로 모니터링하고 취수원과 하천 주변 현장 확인을 강화할 계획이다. 남조류가 발생한 취수원에서는 취수 단계부터 수질 모니터링을 강화하고 조류 유입을 최소화하는 관리가 필요하다는 점도 함께 고려했다.
정 시장은 "폭염과 가뭄은 시민의 일상은 물론 농업과 지역경제에도 직접적인 영향을 미친다"며 "현장을 꼼꼼히 살피고 시민들이 실제로 필요로 하는 대책을 선제적으로 추진해 피해를 최소화하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com