임종명 전북도의원 "남원을 대한민국 공공의료 거점으로"

AI 핵심 요약beta
- 전북도의회가 10일 국립의전원 남원 설립을 논의했다.
- 국립중앙의료원과의 연계·통합 이전도 검토했다.
- 남원을 공공의료 중심지로 키우자고 의견을 모았다.
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도의원·관계자 등 20여명 참석…의료격차 해소·공공의료 확충 모색
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도의회가 국립의학전문대학원(국립의전원) 남원 설립을 차질 없이 추진하는 동시에 국립중앙의료원과의 연계·통합 이전 가능성을 검토하며 남원을 공공의료 중심지로 육성하는 방안을 논의했다.
임종명 전북도의회 의원은 10일 도의회 세미나실에서 전북미래성장포럼이 주관한 '국립중앙의료원 남원 유치, 함께 해법을 찾다' 토론회에 참석했다고 밝혔다.
이번 토론회는 최근 검토되고 있는 국립의전원 분리 운영 움직임에 대응해 남원 설립의 필요성과 당위성을 재확인하고 국립중앙의료원과의 연계 강화 및 통합 이전 가능성 등 전북 차원의 대응 전략을 모색하기 위해 마련됐다.
이날 김희수 전북도의회 의장을 비롯해 김나영, 노경만, 박병철, 박수형, 박형배, 송재영, 윤수봉, 윤해아, 윤지홍 의원과 전북자치도 관계 공무원, 남원의료원장 등 20여명이 참석했다.
안호영·박선원 국회의원과 김용 더불어민주당 최고위원 후보도 참석해 국립의전원 남원 유치 방안을 논의했다.
참석자들은 남원의료원장으로부터 국립의전원 추진 현황을 보고받은 뒤 국립의전원 남원 설립을 안정적으로 추진하기 위한 방안과 국립중앙의료원 남원 유치 전략, 공공의료 인프라 확충 방안 등을 논의했다.
특히 국립의전원 남원 설립이 단순한 지역 현안을 넘어 국가 공공의료체계 강화와 지역 간 의료격차 해소를 위해 추진해 온 국가적 과제라는 데 공감했다.
동시에 국립중앙의료원과의 연계 가능성을 적극 검토해 남원을 공공의료 거점으로 육성해야 한다는 의견도 모았다.
임종명 의원은 "전북과 남원은 지난 10여년간 국립의전원 설립을 위해 부지 확보와 행정절차 등 필요한 준비를 착실하게 진행해 왔다"며 "그동안의 노력과 사회적 합의를 바탕으로 국립의전원 남원 설립이 흔들림 없이 추진돼야 한다"고 강조했다.
이어 "국립의전원 설립에 그치지 않고 국립중앙의료원과의 연계 강화와 통합 이전까지 논의를 확장한다면 남원을 중심으로 공공의료 기반을 구축할 수 있을 것"이라며 "전북 남원이 대한민국 공공의료의 새로운 중심지로 도약할 수 있도록 한목소리로 대응해야 한다"고 말했다.
한편 전북미래성장포럼은 전북의 미래 성장동력을 발굴하고 지속 가능한 발전 전략을 모색하기 위해 도의원들이 자발적으로 구성한 연구 모임이다. 향후 피지컬 AI 등 미래 신산업과 지역 핵심 현안을 중심으로 정책 논의를 이어갈 예정이다.
lbs0964@newspim.com