다임바이오, 정부 R&D 과제 선정

AI 핵심 요약beta
- 다임바이오가 6일 치매신약 DM3159 전임상 연구개발 정부 R&D 과제에 최종 선정됐다고 밝혔다.
- DM3159 전임상은 내년 1일부터 2029년 6월까지 40억원 규모로 진행된다.
- 서울의대와 GLP 독성시험 등 전임상을 수행해 알츠하이머 임상 진입 핵심 데이터를 확보할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 다임바이오가 중소벤처기업부 '투·융자연계기술개발(R&D)' 사업에 최종 선정돼 치매 신약 후보물질 DM3159의 전임상 연구개발을 추진한다고 6일 밝혔다.
연구과제는 'DM3159(TASR Agonist) 치매치료제 전임상 연구개발'로 지난달 1일부터 오는 2029년 6월 30일까지 36개월간 진행된다. 정부지원금 30억원과 기업부담금(현금 약 1억원, 현물 약 9억원)을 포함해 총 40억원 규모로 수행된다.
회사에 따르면 서울대학교 의과대학 핵의학교실과 공동으로 GLP 독성시험 등 임상시험계획(IND) 제출에 필요한 전임상 연구를 진행할 계획이다. 이를 통해 DM3159의 임상 개발 준비를 위한 핵심 데이터를 확보한다는 방침이다.
DM3159는 다임바이오의 독자적인 TASR(Taste Receptor) 플랫폼에서 발굴한 저분자 신약 후보물질이다. 신경세포 보호 및 기능 회복을 목표로 개발 중이며, 알츠하이머병 동물모델에서 인지기능 개선과 신경염증 및 병리 지표 개선 효과를 확인했다.
김정민 다임바이오 대표는 "이번 정부 R&D 과제 선정은 DM3159의 연구개발 가능성을 인정받은 성과"라며 "전임상 연구를 성공적으로 수행해 임상 진입에 필요한 데이터를 확보하겠다"고 말했다.
한편 다임바이오는 PARP1 선택적 저해 항암제 DM5167과 함께 TASR 플랫폼 기반 DM3159를 주요 파이프라인으로 육성하고 있다.
nylee54@newspim.com