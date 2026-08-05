삼성호암상 상금 3억→5억원…총상금 30억원으로 확대

2027년 제37회 시상부터 적용…수상자 예우·연구 지원 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 호암재단이 삼성호암상 부문별 상금을 현행 3억원에서 5억원으로 올린다. 이에 따라 6개 부문 총상금은 18억원에서 30억원으로 확대된다.

호암재단은 증액된 상금을 삼성 창업주 호암 이병철 선생 서거 40주기인 2027년 제37회 시상부터 적용한다고 5일 밝혔다. 국내 최고 권위의 상으로 평가받는 삼성호암상의 위상을 높이고, 인류 사회 발전에 기여한 우수 인재에 대한 지원과 예우를 강화하기 위한 결정이다.

호암재단이 삼성호암상 부문별 상금을 현행 3억원에서 5억원으로 올린다.. 사진은 2026 삼성호암상 수상자들과 행사 참석자들이 서울신라호텔 다이너스티홀에서 열린 '2026 삼성호암상 시상식'에서 기념 촬영을 하고 있다. [사진=호암재단 제공]

재단은 삼성호암상 수상자들이 최근 노벨상과 필즈상 등 세계적 권위의 상을 잇달아 수상하며 국제적 성취의 발판 역할을 해왔다고 설명했다. 이번 상금 증액을 계기로 한국계 과학기술 연구자들의 도전적 연구를 독려하고 순수예술과 사회봉사 분야에 대한 관심도 높아질 것으로 기대했다.

김황식 호암재단 이사장은 "세계적 성취를 이루며 사회 각계에서 활약하는 우수한 후보자들이 적극 추천되기를 기대한다"며 "연구와 창작 활동, 봉사에 매진하는 훌륭한 인재들이 우리 사회에 더 많이 알려지기를 희망한다"고 말했다.

삼성호암상은 1990년 고 이건희 회장이 이병철 선생의 인재제일·사회공익 정신을 기리기 위해 제정했다. 과학상 물리·수학, 과학상 화학·생명과학, 공학상, 의학상, 예술상, 사회봉사상 등 6개 부문에서 시상한다. 1991년 첫 시상 이후 올해까지 총 188명의 수상자를 배출했으며 누적 상금은 379억원이다. 제37회 후보자 추천은 오는 10월 말까지 진행되며 수상자는 2027년 4월 발표된다.

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