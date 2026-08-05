[MLB] '로스터 복귀' 김하성에 차가운 시선…"출전 기회 제한적"

신인 자비스에 주전 유격수 뺏겨...마이애미전 선발 제외

애틀랜타 감독, 상대 좌완 투수일때도 두본 기용 뜻 비쳐

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 방출 위기를 넘기고 부상자 명단(IL)에서 메이저리그(MLB) 로스터에 복귀한 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 찬밥 신세다. 2000만 달러(약 286억 원)의 고액 연봉자이지만 현실은 벤치 워머다.

애틀랜타는 5일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트파크에서 열린 마이애미 말린스와의 홈경기 선발 라인업에서 김하성을 제외했다. 주전 유격수 자리는 신인 짐 자비스가 차지했다.

자비스는 뛰어난 수비와 주루, 기대 이상의 타격으로 주전 자리를 꿰찼다. 현지 언론 디애슬레틱은 "김하성이 주전 유격수 자리를 되찾기는 쉽지 않을 것"이라고 분석했다. 스포츠 전문 매체 스포르팅뉴스 역시 "김하성은 대주자나 제한적인 역할에 그칠 가능성이 크다"며 주전 밀려났음을 시사했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김하성. [사진=로이터] 2026.08.05 psoq1337@newspim.com

더 큰 문제는 플래툰 시스템에서도 밀릴 위기라는 점이다. 월트 와이스 애틀랜타 감독은 좌완 투수가 나올 때 유틸리티 자원인 마우리시오 두본을 유격수로 기용하겠다는 뜻을 내비쳤다. 우타자인 김하성 대신 두본을 좌완 상대 카드로 언급한 것은 김하성에 대한 구단의 신뢰가 바닥에 떨어졌음을 보여준다.

애틀랜타는 트레이드 마감 시한을 앞두고 김하성의 트레이드를 시도했으나 마땅한 카드를 찾지 못한 것으로 알려졌다. 막대한 연봉 부담 탓에 방출 대신 로스터 복귀를 선택하고 호르헤 마테오를 방출대기(DFA) 조처했다. 실력보다는 재정적 계산이 들어간 결정이라는 평가다.

이제 김하성에게 남은 것은 제한된 기회 속에서의 반전뿐이다. 백업 신분으로 떨어진 만큼 꾸준한 타석 기회를 잡기 어렵다. 제한된 기회에서 확실한 존재감을 보여주지 못한다면 정규시즌 완주조차 장담할 수 없다.

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