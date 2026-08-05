'절정의 폼' 손흥민, 6일 공식전 5경기 연속골 사냥 나선다

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멕시코 명문 치바스와 리그스컵 1라운드 출전

득점 성공하면 프로 커리어 최다 연속골 타이

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국 메이저리그사커(MLS) LA FC의 손흥민이 멕시코 명문 치바스 과달라하라를 상대로 공식전 5경기 연속골에 도전한다.

LA FC는 6일 오전 11시 30분(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 치바스와 '2026 리그스컵' 1라운드 첫 경기를 치른다. 이번 대회는 MLS와 멕시코 리가 MX를 대표하는 36개 클럽이 맞붙는 북중미 최고 수준의 클럽 대항전이다.

LA FC와 손흥민 모두에 이번 리그스컵은 매우 중요하다. 올 시즌 CONCACAF 챔피언스컵 준결승에서 탈락한 LA FC는 2022년 MLS 우승 이후 4년 만에 우승 트로피를 노린다. 지난해 여름 LA FC에 입단한 뒤 아직 우승이 없는 손흥민 역시 미국 무대 첫 우승에 도전한다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손흥민. [사진=LAFC SNS] 2026.08.05 psoq1337@newspim.com

기세는 최고조다. 시즌 초반 13경기 동안 무득점에 그쳤던 손흥민은 2026 북중미 월드컵 휴식기 이후 완벽하게 부활했다. MLS 4경기 연속골을 폭발하며 팀의 상승세를 이끌고 있다. 지난달 열린 MLS 올스타전 멀티골까지 더하면 최근 5경기에서 6골을 터뜨렸다.

만약 이번 치바스전에서 득점에 성공하면 공식전 5경기 연속골을 달성한다. 이는 토트넘 홋스퍼 시절이던 2019-20시즌 세운 개인 프로 커리어 최다 연속골 기록과 타이다.

파트너 드니 부앙가와의 호흡도 물이 올랐다. 부앙가는 리그스컵 통산 13골로 리오넬 메시(12골)를 제치고 대회 역대 최다 득점 기록을 보유한 리그스컵의 사나이다. MLS 사무국은 "손흥민의 득점 행진과 플레이메이킹 능력이 빛을 발하고 있다"며 "손흥민과 부앙가만큼 위협적인 듀오는 없다"고 LA FC를 우승 후보로 지목했다.

psoq1337@newspim.com