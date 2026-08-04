용인특례시, 폭염 대응 재난안전대책본부 가동

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시는 4일 폭염 심각에 재난대책본부를 가동했다
- 시는 얼음생수 나눔·양심 양산대여소로 온열질환을 예방한다
- 무더위쉼터 운영 등 생활밀착형 폭염 대응정책을 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 기록적인 폭염에 대응해 재난안전대책본부를 구성하고 시민 안전을 위한 생활밀착형 폭염 대책을 본격 확대한다.
시는 폭염 취약계층 대상 얼음생수 나눔 행사와 '양심 양산대여소' 운영을 통해 온열질환 예방에 나선다는 방침이다.
용인시는 4일 폭염 위기경보가 '심각' 단계로 격상됨에 따라 재난안전대책본부를 가동하고 재난상황관리·긴급생활안정지원·시설응급복구·의료·방역서비스가 즉각 이뤄질 수 있도록 대응 체계를 정비했다고 밝혔다.
폭염 위기경보 '심각' 단계는 폭염중대경보가 내려지거나 일 최고체감온도 38도 이상 상태가 4일 이상 지속될 것으로 예상될 때 발효된다.
시는 무더위쉼터 운영과 폭염 저감시설 관리, 취약계층 보호활동 등도 병행하고 있다.
특히 지난 3일부터는 취약계층과 시민을 위한 얼음생수 나눔 행사를 운영 중이며 처인구 용인중앙시장역·기흥구 기흥역·수지구청 주변 등 유동인구가 많은 3개 거점에서 8월 31일까지 무료로 진행한다.
이 행사에는 용인시자원봉사센터와 자원봉사자들이 참여해 폭염 예방 행동요령을 안내하고 수분 섭취와 휴식의 중요성을 알리는 안전 캠페인도 함께 펼친다.
아울러 7월 23일부터 운영 중인 '양심 양산대여소'는 시청과 3개 구청, 40개 행정복지센터 등 총 43곳에 설치됐으며 장부에 이름과 반납 예정일을 적으면 최대 3일까지 무료로 이용할 수 있다.
시 관계자는 "폭염 취약계층을 보호하고 피해를 예방하기 위해 지역사회가 함께 대응하고 있다"며 "시민의 건강과 안전을 최우선으로 얼음생수 나눔 행사 등 다양한 폭염 대응 정책을 확대해 나가겠다"고 말했다.
seraro@newspim.com