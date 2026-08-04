강진군, 국제축구 스토브리그 848명 몰려…지역경제 활성화 견인

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강진원 군수 "스포츠, 지역성장 동력"…관광 연계 체류형 마케팅 추진

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 강진군이 11일간 진행된 국제축구 스토브리그에 국내외 유소년 선수단 848명이 참가해 지역경제 활성화에 기여했다.

4일 강진군에 따르면 강진원 강진군수는 '2026 하계 국제 축구 스토브리그 및 교류전' 훈련 현장을 찾아 선수단을 격려했다.

이번 대회는 지난달 29일부터 이달 8일까지 강진종합운동장과 청자구장 등 일원에서 열렸다. 중국 푸양시 중등축구팀 78명을 포함해 총 17개 팀, 848명의 선수단이 참가했다. 참가팀은 11일간 훈련과 친선경기를 이어갔다.

축구 전지훈련 격려. [사진=강진군] 2026.08.04 ej7648@newspim.com

대회는 스포츠 교류를 넘어 지역경제에도 활력을 불어넣었다. 중국 선수단과 동행한 학부모 30명을 비롯한 참가자들이 지역 숙박시설과 음식점을 이용했다. 가우도와 마량놀토수산시장, 다산초당 등 주요 관광지를 둘러보는 일정도 함께 운영됐다. 이는 관광객 유치와 지역 소비 확대에 기여한 것으로 평가된다.

강진군은 체육행사와 관광을 연계한 체류형 스포츠마케팅을 지속 추진한다. 이번 국제 교류전은 스포츠와 관광, 지역경제가 함께 성장하는 대표 사례로 꼽힌다. 강진군은 동계 전지훈련 유치 규모 확대와 스포츠 인프라 확충을 통해 국제적 스포츠 도시 조성에 박차를 가할 계획이다.

강진원 군수는 강진스완스여자축구단과 중국 푸양시 선수단의 합동훈련이 열린 영랑구장을 직접 찾았다. 강 군수는 선수들과 일일이 인사를 나누며 환영의 뜻을 전했다. 연일 이어지는 폭염 속에서 온열질환 예방과 안전사고 방지에 각별히 유의해 줄 것을 당부했다.

강진원 군수는 "무더운 날씨와 먼 거리에도 불구하고 강진을 찾아준 중국 푸양시 선수단과 전국의 축구 유망주 여러분을 진심으로 환영한다"며 "강진을 찾은 모든 선수들이 최고의 시설과 환경에서 안전하게 훈련하고 좋은 성과를 거둘 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.

강 군수는 "스포츠는 지역에 활력을 불어넣는 중요한 성장동력"이라며 "앞으로도 스포츠마케팅과 관광을 연계한 다양한 정책을 적극 추진해 지역경제를 살리겠다"고 강조했다.

강진군은 대한민국을 대표하는 스포츠 전지훈련 중심지이자 국제 스포츠 교류도시로 발전시켜 나가겠다는 방침이다.

ej7648@newspim.com