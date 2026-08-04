[MLB] 트레이드 부담 벗은 이정후, 시즌 7호 홈런으로 화답

AI 핵심 요약beta
- 이정후가 4일 텍사스 원정에서 시즌 7호 솔로포를 쏘아 올렸다
- 라모스 트레이드로 2번 타순 승격된 이정후는 3회초 스플리터를 당겨 대형 홈런을 기록했다
- 리빌딩 핵심 자산으로 잔류한 이정후는 홈런포로 구단의 믿음에 화답했고 팀은 3-0으로 앞서갔다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 트레이드 부담을 덜어낸 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 7호 홈런포를 쏘아 올리며 구단의 믿음에 화답했다.
이정후는 4일(한국시간) 미국 텍사스주 알링턴의 글로브 라이프 필드에서 열린 2026 메이저리그 텍사스 레인저스와의 원정 경기에 2번 타자 겸 우익수로 선발 출전해 대형 솔로 홈런을 터뜨렸다.
주전 외야수 엘리엇 라모스가 트레이드를 통해 뉴욕 양키스로 떠나면서 이정후는 2번 타순으로 전진 배치됐다. 시즌 세 번째 2번 타자 출전이었다.
출발은 아쉬웠다. 팀이 2-0으로 앞선 1회초 1사 주자 없는 첫 타석에서 상대 선발 칼 콴트릴을 상대로 루킹 삼진을 당했다. 5구째 93.9마일(약 151.1km) 포심 패스트볼을 향해 ABS(자동 투구 판정 시스템) 챌린지를 요청했으나 볼 판정은 뒤집히지 않고 스트라이크존 상단에 걸친 것으로 확인됐다.
두 번째 타석에서 곧바로 빚을 갚았다. 3회초 1사 상황에서 타석에 들어선 이정후는 콴트릴의 3구째 한가운데 몰린 83마일(약 133.5km) 스플리터를 망설임 없이 잡아당겼다. 타구 속도 100.6마일(약 161.9km), 발사각 28도를 기록하며 날아간 공은 비거리 410피트(약 124.9m)를 그리며 우측 담장을 훌쩍 넘어갔다.
지난달 26일 LA 에인절스전 이후 7경기 만에 터진 시즌 7호포다. 트레이드 마감일을 앞두고 구단의 잔류 통보를 받으며 리빌딩의 핵심 자산으로 낙점된 이정후는 시원한 대형 아치로 자신의 가치를 증명했다. 샌프란시스코는 이정후의 쐐기 솔로포에 힘입어 3회말 현재 텍사스에 3-0으로 앞서가고 있다.
psoq1337@newspim.com