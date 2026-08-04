대전시·하나금융, 중장년 재취업 돕는다…11일 'JOB 매칭 페스타'

AI 핵심 요약beta
- 대전시와 하나금융그룹이 11일 중장년 재취업 박람회를 개최했다
- 행사에 18개 기업과 7개 유관기관이 참여해 현장면접·경력상담·정책홍보를 진행했다
- AI 활용 취업지원·1인 크리에이터 등 체험관 운영과 선착순 100명에 면접비를 지급했다
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AI 이력서 작성·모의 면접 등 취업 지원
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시와 하나금융그룹이 지역 중장년층의 재취업과 기업의 인력난 해소를 위한 일자리 박람회를 연다.
대전시는 오는 11일 오후 1시부터 5시까지 시청 2층 로비에서 '2026 하나 JOB 매칭 페스타 in 대전'을 개최한다고 4일 밝혔다.
행사장에는 지역 기업 18곳이 참여해 채용 상담과 현장 면접을 진행한다. 온라인 참여기업의 채용 정보를 확인할 수 있는 별도 게시대도 운영된다.
중장년층의 취업 수요를 반영한 체험 프로그램도 마련된다. 개인 창작자 활동을 경험할 수 있는 1인 크리에이터 체험관을 비롯해 모두 4개의 일자리 체험관이 운영된다.
구직자의 경력과 적성에 맞는 일자리를 찾을 수 있도록 경력 상담과 이력서 작성 지도도 제공한다. 7개 유관기관이 참여하는 정책 홍보관과 다양한 부대행사도 함께 진행된다.
인공지능(AI)을 활용한 취업 지원 공간에서는 이력서 작성과 모의 면접, 진로 성향 진단 등을 체험할 수 있다. 구직자들을 위한 건강관리 프로그램도 운영할 예정이다.
참여 희망자는 온라인으로 사전 신청하거나 행사 당일 현장에서 등록하면 된다. 신분증을 지참하고 현장 면접에 참여한 구직자 가운데 선착순 100명에게는 면접비 1만 원을 지급한다.
문인환 대전시 경제국장은 "하나금융그룹과의 협력을 통해 지역 중장년층에게 실질적인 일자리 정보와 재취업 기회를 제공할 것"이라며 "새로운 출발을 준비하는 구직자들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.
nn0416@newspim.com