제천시, 도심 방치 빈집 철거해 공영주차장 조성…주거환경 개선 본격화

AI 핵심 요약beta
- 제천시가 4일 도심 빈집 3동을 철거하고 공영주차장을 조성했다
- 이번 사업은 국토부·행안부 빈집지원사업을 연계해 방치 빈집을 주민 공공시설로 재탄생시켰다
- 시는 교동을 시작으로 연말까지 5개소에 주민공동이용시설을 조성해 주거환경과 주차난 해소에 나선다
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[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =장기간 방치돼 도시미관을 해치고 각종 안전사고 우려를 낳았던 도심 빈집이 주민을 위한 공영주차장으로 탈바꿈했다. 제천시는 방치 빈집을 철거한 뒤 주차장 등 주민공동이용시설을 조성하는 사업을 본격 추진하면서 주거환경 개선과 도심 주차난 해소에 속도를 내고 있다.
시는 올해 교동 97-29번지와 97-30번지, 97-31번지 일원의 빈집 3개 동을 철거하고 해당 부지에 주차면 10면 규모의 주차장을 조성했다고 4일 밝혔다.
이번 사업은 국토교통부 빈집철거지원사업과 행정안전부 빈집활용 활성화 공모사업을 연계해 추진한 것으로, 장기간 방치된 빈집을 주민 생활에 필요한 공공시설로 재탄생시킨 사례다.
방치 빈집은 도시미관을 저해하는 것은 물론 화재와 붕괴, 범죄 발생 등 각종 안전사고 위험이 꾸준히 제기돼 왔다. 시는 교동 사업을 시작으로 명동과 영천동, 남천동 등 총 5개소에 주민공동이용시설 조성사업을 연말까지 순차적으로 완료할 계획이다.
시 관계자는 "빈집을 철거하는 데 그치지 않고 주민들에게 필요한 주차장 등 공동이용시설을 조성해 주민 편의를 높이고 있다"며 "앞으로 국도비 공모사업을 적극 활용해 빈집 정비를 확대하고 안전하고 쾌적한 도시환경을 만들어 가겠다"고 말했다.
choys2299@newspim.com