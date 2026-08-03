LS증권, 투혼투게더 고객 대상 경품 증정 이벤트 실시

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투혼투게더 투자정보 조회하면 랜덤으로 룰렛 추첨 진행

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = LS증권은 3일 투혼투게더 고객 대상 경품 증정 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

투혼투게더는 LS증권이 개인투자자를 위해 운영하는 투자정보 플랫폼이다. 국내외 시황 및 주요 뉴스, 수급 특징주 정보, 리서치 보고서 등을 콘텐츠로 만들어 제공한다.

[사진=LS증권]

LS증권에 따르면 고객이 이벤트 참여 신청을 한 뒤 투혼투게더 투자정보를 조회하면 랜덤으로 룰렛이벤트 참여 기회가 제공된다. 이후 룰렛의 시작 버튼을 누르면 당첨 여부를 즉시 확인할 수 있다. 1인당 최대 3회까지 중복 당첨이 가능하다.

당첨자에게는 주식상품권 또는 아이스크림 기프티콘이 랜덤으로 지급된다. 주식상품권은 국내주식 거래 시 사용할 수 있다.

이벤트 기간은 오는 26일까지며, 경품은 9월 2일에 일괄 제공된다. LS증권 주식계좌를 보유한 고객 누구나 홈페이지, 투혼HTS, 투혼MTS를 통해 이벤트 신청 및 참여가 가능하다.

LS증권 관계자는 "고객들이 투자정보를 보다 적극적으로 활용할 수 있도록 지원하기 위해 이번 룰렛 이벤트를 마련했다"며 "투자정보 조회만으로 최대 3번의 당첨 기회가 주어지는 만큼 고객들의 많은 참여를 기대한다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com