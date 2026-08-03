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[LPBA] '김가영 키즈' 박정현, 데뷔 1년 만에 우승..."가영 쌤 넘을 것"

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  • 박정현은 2일 고양 킨텍스 LPBA 결승에서 강유진을 4-2로 꺾고 데뷔 1년 만에 첫 우승을 차지했다.
  • 프로 13번째 대회 만에 정상에 오른 박정현은 상금 4230만 원, 랭킹 2위로 도약하며 대회 최고 애버리지상까지 휩쓸었다.
  • 김가영에게 입문한 박정현은 강호들을 잇달아 제압하며 차세대 에이스로 떠올랐고, 김가영의 업적을 뛰어넘겠다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

에스와이 챔피언십 결승서 강유진에 4-2...17번째 LPBA 챔피언 올라

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '김가영 키즈' 박정현(22·하림)이 프로 데뷔 1년 만에 LPBA 왕좌에 올랐다.

박정현은 2일 경기 고양시 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2026-27시즌 3차 투어 친환경 건축자재 에스와이 PBA-LPBA 챔피언십 LPBA 결승전에서 강유진을 세트스코어 4-2(11-9 4-11 11-5 8-11 11-4 11-2)로 꺾고 우승 트로피를 들어 올렸다. 처음으로 결승에 오른 '선수 겸 해설위원' 강유진은 준우승에 만족해야 했다.

지난 시즌 LPBA에 데뷔한 박정현은 프로 통산 13번째 대회 만에 첫 정상을 차지했다. 역대 17번째 LPBA 우승자다. 우승 상금 4000만 원과 랭킹 포인트 2만 점을 더한 박정현은 시즌 상금 4230만 원, 랭킹 포인트 2만4000점을 기록하며 종전 시즌 랭킹 11위에서 2위로 수직 상승했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 박정현(가운데)이 2일 친환경 건축자재 에스와이 LPBA 챔피언십 시상식에서 김병호(왼쪽)와 김가영(오른쪽)과 함께 기념 사진을 찍고 있다. [사진=PBA] 2026.08.03 psoq1337@newspim.com

개인 기록도 압도적이었다. 박정현은 16강전에서 퍼펙트큐를 기록한 데 이어 8강전에서는 애버리지 1.947을 올리며 대회 최고 애버리지 상인 '웰컴톱랭킹'(상금 200만 원)까지 싹쓸이했다.

결승전은 초반부터 치열했다. 1세트를 11-9로 가져온 박정현은 2세트를 4-11로 내줬다. 3세트 첫 이닝에 하이런 8점을 터뜨려 11-5로 앞서갔지만, 강유진이 4세트를 11-8로 따내 승부는 2-2 원점이 됐다.

승부는 5세트부터 갈렸다. 박정현은 5세트를 5이닝 만에 11-4로 가볍게 끝냈다. 기세를 탄 박정현은 6세트 첫 이닝부터 1-5-1 연속 득점으로 7-2까지 달아났다. 이어 5이닝째 남은 옆돌리기를 성공시키며 11-2로 경기를 끝냈다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 박정현이 2일 친환경 건축자재 에스와이 LPBA 챔피언십 시상식에서 기뻐하고 있다. [사진=PBA] 2026.08.03 psoq1337@newspim.com

16세 때 '당구 여제' 김가영을 통해 포켓볼로 당구에 입문한 박정현은 17세에 3쿠션으로 전향했다. 아마추어 무대를 평정한 뒤 2025-26시즌 LPBA에 입성했다. 이번 대회에서 히다 오리에, 임경진, 백민주, 한슬기 등 강호들을 연달아 물리치며 차세대 에이스로 당당히 자리매김했다.

박정현은 "8강에서 계속 무너지며 LPBA가 쉽지 않다고 느꼈다. 컨디션이 좋지 않아 기대를 안 했는데 우승해 실감이 나지 않는다"며 "LPBA 무대에서 '가영 쌤'의 업적을 뛰어넘는 것을 목표로 도전하겠다"고 소감을 밝혔다.

psoq1337@newspim.com

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