비투비 서은광, 새 싱글 '아워 유스' 콘셉트 포토 공개

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 비투비(BTOB) 서은광이 풋풋한 소년미를 머금은 콘셉트 포토를 공개했다.

소속사 비투비 컴퍼니는 지난 2일 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 서은광 의 새 싱글 앨범 '아워 유스(OUR YOUTH )'의 오피셜 콘셉트 포토를 게재했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 비투비 서은광. [사진=비투비컴퍼니] 2026.08.03 alice09@newspim.com

공개된 사진은 새 싱글 '아워 유스'가 내포하고 있는 '청춘', '향수', '여름날의 기억'이라는 감성적인 키워드들을 시각적으로 완벽하게 구현해 내어 시선을 단번에 사로잡는다.

단정한 교복 스타일링을 완벽하게 소화한 서은광은 푸른 자연이 어우러진 놀이터를 배경으로 찬란하고 순수한 매력을 고스란히 드러낸다.

이번 새 싱글 '아워 유스'는 누구나 가슴속에 품고 있는 찬란한 청춘의 조각들을 서은광만의 깊고 따뜻한 감성으로 풀어낸 앨범이다.

그동안 폭발적인 가창력과 섬세한 연기력으로 사랑받아 온 서은광이 이번 신보를 통해 선사할 산뜻하고 싱그러운 음악적 변신에 가요계와 대중의 이목이 다시금 쏠리고 있다.

서은광의 새 싱글 앨범 '아워 유스'는 오는 8월 6일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 전격 발매된다.

alice09@newspim.com