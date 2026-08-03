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한국관광공사, '요즘, 한국관광 데이터 세미나' 참가자 모집

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  • 한국관광공사가 10일까지 제2회 데이터 세미나 참가 신청을 받는다.
  • 27일 서울에서 지방공항·숙박 트렌드 등 관광 데이터로 지역관광 전략과 협력 방안을 논의한다.
  • K-콘텐츠 연계 지역관광 활성화 사례와 빅데이터 분석으로 지속 가능한 관광산업 성장 해법을 모색했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 오는 10일까지 '제2회 요즘, 한국관광 데이터 세미나'의 참가 신청을 받는다.

27일 서울 더플라자호텔에서 열리는 이번 세미나는 공사가 발간하는 '요즘, 한국관광' 2호 리포트를 중심으로 관광산업의 주요 변화를 데이터로 읽고 해법을 모색하는 자리다. 정부와 지자체, 관광업계, 학계 전문가들이 한 데 모여 지방공항을 거점으로 움직이는 지역관광부터 숙박 트렌드 등 산업의 주요 변화를 데이터로 짚어보고, 미래 성장 전략과 협력 방안을 논의한다.

[사진=한국관광공사] 

첫 번째 세션에서는 지방공항 입국 외국인의 지역별 이동 경로와 소비 패턴을 분석한 빅데이터를 공개하고, 이를 활용한 지역관광 활성화 전략과 공사 해외지사, 지방공항, 지자체 간 협업 마케팅 사례를 소개한다. 이어 항공사와 공항, 유관기관 전문가들이 지속 가능한 지방공항 활성화 방안을 모색한다.

주요 여행 플랫폼의 숙박 예약·결제 데이터로 짚어본 숙박여행의 새로운 트렌드 분석도 이어진다. 중국, 일본, 대만 등 주요 방한국과 사우디아라비아, 베트남, 프랑스 등 신흥 방한국의 세대별 방한관광 행태를 통해 변화하는 관광시장과 소비 특성도 살펴볼 예정이다. 

특별세션에서는 K-콘텐츠와 관광의 시너지를 조명한다. '도깨비', '사랑의 불시착' 등 글로벌 흥행작을 제작한 스튜디오드래곤이 'K-드라마를 통한 지역관광 활성화'를 주제로 콘텐츠 IP와 관광의 연계 사례를 소개한다. K-콘텐츠의 세계적 인기가 여행 수요로 이어진 사례를 공유하고, 민관 협력 기반의 지역관광 활성화 시사점을 제시할 예정이다.

공사 김영미 관광AI혁신본부장은 "지역관광의 경쟁력을 높이기 위해서는 지방공항과 문화콘텐츠 등 지역의 강점을 데이터와 연결해 새로운 관광수요를 창출하는 노력이 중요하다"라며, "이번에는 5월 열린 제1회 세미나에 대한 높은 관심을 바탕으로 참여 규모를 대폭 확대했다"라고 말했다. 이어 "앞으로도 데이터 분석을 통해 지역관광 활성화와 관광산업의 지속 가능한 성장을 지원하고, 관광업계와 함께 실질적인 해법을 모색해 나갈 것"이라고 밝혔다.

jyyang@newspim.com

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