[프로축구] '이동경 멀티골' 울산, 안양에 3-1 역전승... 2위 도약

'루빅손·엄원상 골' 대전, 광주에 2-0 ...제주와 인천 3-3 무승부

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 울산 HD가 이동경의 멀티골을 앞세워 FC안양에 통쾌한 역전승을 거뒀다. 울산은 2일 울산문수축구경기장에서 열린 K리그1 2026 21라운드 홈경기에서 안양을 3-1로 제압했다.

코리아컵 조기 탈락의 아픔을 털어낸 울산은 리그 2연승을 달렸다. 승점 34(33득점)를 확보한 울산은 전북 현대(승점 34·27득점)를 다득점으로 제치고 2위로 올라섰다. 선두 FC서울(승점 43)과의 격차는 9점이다. 안양은 승점 30으로 5위에 머물렀다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 울산의 이동경이 2일 K리그1 2026 21라운드 홈경기에서 골 셀레브레이션을 하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.08.02 psoq1337@newspim.com

출발은 안양이 좋았다. 전반 골대 불운을 겪은 안양은 후반 11분 유키치의 패스를 받은 마테우스가 왼발 선제골을 터뜨렸다. 하지만 울산의 반격은 매서웠다. 후반 18분 야고가 자신이 얻어낸 페널티킥을 성공시키며 균형을 맞췄다. 야고는 시즌 10호골로 득점 선두를 지켰다.

이어 이동경이 해결사로 나섰다. 후반 28분 상대 수비진의 호흡 미스를 놓치지 않고 역전골을 터뜨렸다. 후반 33분에는 그림 같은 환상적인 프리킥으로 쐐기골을 꽂았다. 3경기 연속골을 기록한 이동경은 시즌 9호골로 득점 2위에 올랐다.

안양은 경기 추가시간 페널티킥 기회를 잡았으나 키커 마테우스의 슈팅이 골대를 벗어났다.

대전월드컵경기장에서는 대전하나시티즌이 최하위 광주FC를 2-0으로 꺾고 긴 침묵을 깨뜨렸다. 대전은 후반 29분 루빅손의 선제골과 후반 추가시간 엄원상의 쐐기골을 묶어 승리했다. 9경기 무승(5무 4패) 사슬을 끊은 대전은 승점 23을 기록하며 9위로 반등했다. 올 시즌 개막 후 첫 홈 승리다. 반면 광주는 19경기 무승(6무 13패) 늪에 빠지며 최하위에 머물렀다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 대전의 루빅손이 2일 K리그1 2026 21라운드 홈경기에서 골 셀레브레이션을 하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.08.02 psoq1337@newspim.com

제주월드컵경기장에서 열린 제주SK와 인천 유나이티드의 맞대결은 6골을 주고받는 난타전 끝에 3-3 무승부로 끝났다. 제주는 7위(승점 28), 인천은 6위(승점 29)를 유지했다. 현장을 찾은 바이에른 뮌헨 뱅상 콩파니 감독이 관전하는 가운데 두 팀은 화력전을 펼쳤으나 승부를 가리지 못했다.

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