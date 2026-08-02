민주당 경남도당 위원장에 김기운 선출…"원팀으로 총선·지선 준비"

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당원 중심 의사결정 및 공천 시스템 약속

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 경남도당이 김기운 신임 위원장 선출과 함께 당대표·최고위원 순회경선 합동연설회를 열어 총선·지방선거 승리를 목표로 한 새 지도체제를 가동했다.

김기운 더불어민주당 경남도당위원장이 2일 창원대학교 종합교육관 이룸홀에서 열린 '경남도당위원장 선출을 위한 경남도당 당원대회에서 수락 연설을 하고 있다.[사진=더불어민주당 경남도당]

경남도당은 2일 창원대학교 종합교육관 이룸홀에서 약 700명의 당원이 참석한 가운데 경남도당위원장 선출을 위한 당원대회와 당대표·최고위원 순회경선 경남 합동연설회를 개최했다고 밝혔다.

경남도당위원장 선출을 위한 이날 당원대회에서는 김기운 후보가 권리당원과 전국대의원 투표를 합산해 69.76% 득표율을 기록하며 경남도당위원장에 선출됐다.

김기운 신임 도당위원장은 수락연설에서 당원 주권과 소통을 전면에 내세웠다. 그는 "당원이 주인인 민주적이고 소통하는 도당을 만들겠다"며 "이재명 정부의 성공을 경남에서 완성하고, 원팀 경남도당을 만들어 다가오는 총선과 지방선거 승리를 반드시 이뤄내겠다"고 말했다.

김 위원장은 민생과 미래산업을 도당 운영의 양대 축으로 제시했다. 그는 "민생을 최우선에 두고 현장과 함께하는 도당, 경남의 미래산업을 뒷받침하는 유능한 도당으로 거듭나겠다"며 "당원 모두가 하나 되는 통합의 리더십으로 경남의 정권교체를 완성하는 중심이 되겠다"고 강조했다.

도당위원장 선출에 이어 열린 당대표·최고위원 순회경선 경남 합동연설회에서는 송영길, 정청래, 김민석 등 당대표 후보와 최민희, 김용, 김영호, 서미화, 한민수, 이성윤, 박선원, 임미애 등 최고위원 후보가 연단에 올라 당 혁신 방향과 민생 대응, 총선 승리 전략을 제시하며 당원들의 지지를 호소했다.

합동연설회에서 후보들은 당원 중심 의사결정 구조, 공정한 공천 시스템, 지역 현장 중심 당무 운영, 투명한 당무 보고 등 각자의 공약과 비전을 설명하며 경남 지역 당심에 호소했다.

경남도당은 김기운 위원장을 중심으로 당원 참여를 강화한 민주적 운영, 민생 중심 정당 구축, 이재명 정부 성공을 뒷받침하는 지역조직 정비에 속도를 높인다는 계획이다.

새 지도부는 경남에서의 정권교체 완성과 총선·지방선거 대비를 핵심 목표로 두고 도내 각 지역위원회와의 협력 체계를 재정비할 것으로 보인다.

news2349@newspim.com