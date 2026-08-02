끊긴 신고전화 속 '숫자 몇 개'가 생명 살렸다…소방·경찰, 극적 산악 구조

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통신 두절에도 국가지점번호 단서로 수색 범위 압축… 발빠른 대응 '화제'

[충북=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북의 한 산악지대에서 휴대전화가 끊기기 직전 신고자가 남긴 '숫자 몇 개'가 소중한 생명을 구했다.

통신 음영지역이라는 악조건 속에서도 119와 112 상황실의 공조와 구조대의 신속한 대응이 맞물리며 극적인 구조가 이뤄졌다.

119종합상황실. [사진=충북소방본부] 2026.08.02 baek3413@newspim.com

2일 충북소방본부에 따르면 지난달 29일 오후 3시쯤 괴산·문경 경계의 한 야산에서 산행 중 넘어져 다리를 다친 A씨가 119에 구조를 요청했다.

그러나 사고 지점은 통신 음영지역으로 통화가 계속 끊겼고재통화도 불가능해 신고자의 위치를 특정할 수 없는 상황이었다. 119는 즉시 112와 공조해 이동통신 기지국 추적에 나섰지만 확인된 위치는 괴산 일대에 그칠 뿐 정확한 사고 지점을 찾기에는 한계가 있었다.

결정적인 단서는 신고가 완전히 끊기기 직전 A씨가 남긴 국가지점번호 일부였다. 119종합상황실은 기지국 추적 결과와 신고자가 전달한 숫자를 교차 분석해 사고 가능 지역을 신속히 압축했고 괴산·문경소방서 구조 구급대는 해당 구간을 집중 수색한 끝에 고통을 호소하던 A씨를 발견했다.

A씨는 현장에서 응급처치를 받은 뒤 안전하게 병원으로 이송됐다. 이수민 충북119종합상황실 대원은 "신고자가 침착하게 국가지점번호 일부를 알려준 덕분에 수색 범위를 크게 줄일 수 있었다"며 "산악사고 발생 시에는 등산로의 국가지점번호판이나 위치표지목을 확인해 전달하면 구조 시간을 크게 단축할 수 있다"고 당부했다.

국가지점번호는 산악이나 해안 등 주소가 없는 지역의 위치를 표시하기 위해 부여된 고유번호로 주요 등산로 안내판과 국가지점번호 표지판 등에 표기돼 긴급 구조의 중요한 단서로 활용된다.



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