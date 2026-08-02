美-캐나다 국경 터널에 "김시우는 통행 무료" 전광판 뜬 사연은

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국프로골프(PGA) 투어 출전 중 저녁 식사를 하러 가다 실수로 여권 없이 국경을 넘은 김시우가 현지 당국으로부터 유쾌한 '무료 통행' 선물을 받아 화제다.

미국 디트로이트와 캐나다 온타리오주 윈저를 잇는 '윈저-디트로이트 터널' 관리 당국은 최근 터널 입구 전광판에 '김시우 무료 통행(FREE TOLL FOR SI WOO KIM)'이라는 문구를 띄웠다. 당국은 공식 SNS를 통해서도 "김시우 선수가 다시 이 터널을 지나 드라이브하러 와준다면 기쁘겠다. 다음에는 꼭 여권을 챙겨오라"며 유쾌한 메시지를 보냈다. 탈 추드너 터널 CEO 역시 "이번 대회에서 김시우가 트로피를 들어 올리길 응원한다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 윈저-디트로이트 터널 입구 전광판에 '김시우는 통행료 무료'라는 문구가 떠 있다. [사진=김시우 인스타그램] 2026.08.02 psoq1337@newspim.com

황당한 해프닝은 PGA 투어 로켓 클래식 개막 전인 지난달 29일 발생했다. 김시우는 동료 재미교포 선수 마이클 김과 한식당 '대박'에서 저녁을 먹기로 하고 내비게이션을 켰다. 그러나 목적지를 미시간주 사우스필드가 아닌 디트로이트강 건너 캐나다 윈저에 위치한 동명의 식당으로 잘못 설정한 게 문제의 화근이 됐다.

별 의심 없이 차를 몬 김시우는 요금소에서 9달러(약 1만3000원)라는 비싼 통행료를 보고서야 상황이 잘못된 걸 느꼈다. 하지만 이미 유턴이 불가능한 일방통행 구간에 들어선 뒤였다. 여권도 없이 국경을 넘은 김시우는 캐나다 측 검문소에서 국경순찰대원 8명에게 둘러싸인 채 차량 수색까지 당했다.

대원 중 한 명이 "이번 대회에서 우승할 수 있겠냐"고 묻자 김시우는 "나를 무사히 돌려보내 준다면 우승해 보겠다"며 재치 있게 위기를 넘겼다. 우여곡절 끝에 미국으로 돌아온 김시우는 약속 시간보다 90분 늦게 식당에 도착했다. 이 사연은 마이클 김이 SNS에 "시우와 함께하면 지루할 틈이 없다"는 글을 올리며 미주 전역에 알려졌다.

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