서울시 '시니어 일자리박람회' 참여 기업 모집

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60세 이상 시니어 채용 희망 기업 모집

참가비·부스 운영비 전액 무료로 참여

이날부터 일자리몽땅 누리집 신청 가능

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 '서울시 시니어 일자리박람회 2026'에 참여할 기업을 모집한다고 3일 밝혔다.

이번 박람회는 오는 9월 17일 양재 aT센터에서 열린다. 서울시는 이날부터 참여 기업 모집을 시작한다. 모집 대상은 60세 이상 시니어 채용을 희망하는 기업으로, 참가비와 부스 운영비는 전액 무료다. 참여를 희망하는 기업은 오는 31일까지 일자리몽땅 누리집에서 신청서를 내려받아 작성한 뒤 이메일로 제출하면 된다.

서울시청 전경 [뉴스핌DB]

서울시니어일자리지원센터가 운영하는 시니어 일자리박람회는 기업과 시니어 구직자가 현장에서 만나 채용 상담과 면접을 진행하는 행사다. 지난해 처음 열린 박람회에는 GS리테일, 타다, 청연, 대교에듀캠프 등 73개 기업과 시니어 구직자 3131명이 참여했다. 참여기업과 구직자 만족도는 86.75점을 기록했다.

참여기업은 박람회에서 시니어 구직자와 현장 면접을 진행하고 기업 및 직무를 소개할 수 있다. 서울시는 온라인 채용공고와 현장 면접 지원은 물론 박람회 이후에도 전문 컨설턴트를 통한 인재 추천과 사후 매칭을 지원할 계획이다.

올해는 현장 예약·안내 시스템인 '모바일 헬퍼' 기능도 개선했다. 휴대전화 번호를 활용한 간편 로그인을 도입하고, 실시간 대기 현황 확인과 면접 예약 취소 기능을 추가했다. 기업 채용 담당자에게는 대기 구직자 검색 기능을 제공해 이용 편의성을 높였다.

서울시는 시니어 채용 의지와 모집 직무, 채용계획을 비롯해 안전한 근로 환경, 연령 차별 없는 조직 문화 등 시니어 친화적 근무 여건을 종합적으로 검토해 최종 참여기업을 확정할 계획이다.

정진우 서울시 복지실장은 "시니어의 경험과 전문성은 기업의 경쟁력을 높이는 중요한 자산"이라며 "우수한 시니어 인재를 만나 새로운 성장의 기회를 만들어 보고 싶은 기업의 많은 참여 부탁드린다"고 말했다.

이어 "나아가 서울시는 이번 박람회를 마중물 삼아, 시니어의 풍부한 연륜이 우리 사회의 새로운 성장 동력으로 이어지는 상생과 동행의 일자리 생태계를 조성하는데 앞장서겠다"고 덧붙였다.

blue99@newspim.com